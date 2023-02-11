أردوغان: تأجيل الالتحاق بالخدمة العسكرية الإلزامية.. والإعمار خلال أسابيع

كتب عبد الوهاب الجندى

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، أن بلاده ستبدأ في عمليات إعادة إعمار المناطق المنكوبة من الزلزال الكارثي بعد أسابيع، مؤكدا أن "مئات آلاف المباني باتت غير صالحة للسكن جراء الزلزال في تركيا".

وقال أردوغان في مؤتمر صحفي اليوم السبت: "قررنا تأجيل العديد من الإجراءات لبعض الأشهر من بينها الالتحاق بالخدمة العسكرية الإلزامية".

وكشف عن ارتفاع عدد قتلى الزلزال في تركيا إلى 21.043 قتيلا، مؤكدا "أن 14 مليون مواطن تضرروا من الزلزال الذي وقع الاثنين الماضي".

وأضاف أن عدد المتضررين من الزلزال في المناطق المنكوبة ومحيطها قد يصل إلى 20 مليون مواطن، مشيرا إلى أن عمليات الإنقاذ والبحث انتهت في بعض المدن والمناطق المتضررة.