15 معلومة عن طرح 32 شركة حكومية في البورصة.. اعرف التفاصيل

كتب إسلام سعيد

أعلنت الحكومة طرح 32 شركة مختلفة في البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار الاستعدادات الحكومية لتوفير السيولة اللازمة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية التي سببتها الحرب الروسية الأوكرانية

- تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية من الوارد أن تستمر لمدة تتعدى العام 2023.

- الحكومة بدأت تنفيذ ما ورد من إجراءات وخطوات بوثيقة سياسة ملكية الدولة تتعلق بملف الطروحات

- تجهيز 32 شركة للطرح العام عبر البورصة المصرية أو طرحها لمستثمر استراتيجي

- طرح جزء من الشركة في البورصة والجزء الآخر من خلال مستثمر استراتيجي

- مجلس الوزراء استعان بعدد من بنوك الاستثمار المتخصصة والتي انتهت إلى تحديد طريقة الطرح

- المستثمر الاستراتيجي يعنى الدخول لزيادة رأس المال أو نسبة استحواذ على جزء من الشركة

- الطرح العام في البورصة للشركات المستهدفة يأتي بهدف توسيع مشاركة المواطنين المصريين في الملكية العامة

- طرح الشركات سيكون على مدار عام كامل يبدأ من الربع الحالي من عام 2023، وحتى نهاية الربع الأول من عام 2024

- الشركات المطروحة تشمل 18 قطاعا ونشاطا اقتصاديا مختلفا

- طرح 3 بنوك بنك القاهرة، والمصرف المتحد، والبنك العربي الأفريقي الدولي.

- طرح الشركة الوطنية للمنتجات البترولية وشركة "صافي لتعبئة المياه المملوكتان للقوات المسلحة.

- الانتهاء بالكامل من طرح 25% من هذه الشركات خلال 6 أشهر.

- الطرح يشمل قطاعات تُطرح لأول مرة مثل قطاع التأمين وقطاع الكهرباء والطاقة، وقطاع البترول

- طرح شركات لأول مرة في قطاع النقل وتداول الحاويات