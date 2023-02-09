صعود المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 2.3% بمنتصف تعاملات جلسة الخميس

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية ، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات تجاوزت مليار جنيه خلال ساعتين.

وارتفع مؤشر " إيجي إكس 30 " بنسبة 2.29% ليصل إلى مستوى 17335 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.34% ليصل إلى مستوى 2855 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.9% ليصل إلى مستوى 20269 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.09% ليصل إلى مستوى 7127 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.8% ليصل إلى مستوى 2853 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.05% ليصل إلى مستوى 4322 نقطة.

وفي السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركتي النساجون الشرقيون للسجاد، الدولية للتأجير التمويلي (إنكوليس) عدد 107.3 ألف سهم، 3.6 مليون سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركة رواد السياحة-رواد 15 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، ومطاحن ومخابز شمال القاهرة، وجدوى للتنمية الصناعية، 97 ألف سهم، 1378 سهم، 100 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات الدولية للتأجير التمويلي (إنكوليس)، واسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، والمصرية للمنتجعات السياحية، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 3.6 مليون سهم، 136.1 ألف سهم، 86.2 ألف سهم، 472.9 ألف سهم، على التوالي.

وأعلنت الشركة الدولية للتأجير التمويلي (إنكوليس)، نقل حصة شركة بالم هيلز للتعمير البالغة 3.6 مليون سهم تعادل 18.237% إلى شركة بالم هيلز القابضة للاستثمارات المالية مقابل 149.9 مليون جنيه، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية.

وأعلنت شركتا الكابلات الكهربائية المصرية، والمتحدة للإسكان والتعمير، شراء الأولى عدد 440 ألف سهم خزينة خلال جلسة أمس الأربعاء، وبذلك تصل إجمالي نسبة الأسهم التي بحوزة الشركة إلى 4.88%، وشراء الثانية 805 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 4.81% من أسهم رأس المال.

في سياق آخر أعلنت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، تحقيق إيرادات نشاط بلغت 7.81 مليار جنيه خلال عام 2022 بزيادة 13% عن العام الماضي، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب وخصم حقوق الملكية غير المسيطرة 520 مليون جنيه بهامش صافي ربح 7%، وحقق الشركة إجمالي مبيعات متعاقد عليها بقيمة 21.3 مليار جنيه بزيادة 87% عن العام الماضي.