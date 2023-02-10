وكيل تموين الأقصر ورئيس مدينة الطود يفتتحان معرض أهلا رمضان بالعديسات.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت محافظة الأقصر، افتتاح فعاليات معرض جديد من معارض أهلاً رمضان فى مدينة الطود، وذلك في إطار تخفيف الأعباء عن كاهل محدودي الدخل، حيث افتتح الدكتور محمد رزق رئيس مركز ومدينة الطود، والدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بالأقصر، ومحمود علي حسن دياب مدير إدارة التموين بالطود، معرض أهلا رمضان بقرية العديسات بحري.

ويقول الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بالأقصر، أنه يتم تنفيذ المعارض بالتنسيق بين مديرية التموين والغرفة التجارية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والوحدات المحلية، والتى يتم من خلالها توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، حيث تقوم المديرية بتوفير عدة أماكن لإقامة معارض أهلاً رمضان والمنافذ والشوادر، وتم افتتاح عدد 8 معارض أهلاً رمضان الرئيسية حتى الآن.

ويضيف الدكتور تامر صلاح فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه جاءت قائمة المعارض التى تم افتتاحها حتى الآن، 8 معارض "أهلاً رمضان" على مستوى مراكز ومدن محافظة الأقصر تضمنت معرض ببندر الأقصر بشارع المحطة، ومعرض بمركز إسنا بشوارع السوق الحضرى وأحمد عرابى، ومعرض بمركز أرمنت بشارع المستشفى، ومعرض بمركز البياضية بشارع مجلس المدينة، ومعرض بمركز القرنة بجزيرة البعيرات، ومعرض بمركز الطود بشوارع مجلس المدينة، ومعرض سابع بالعديسات، والمعرض الأخير بمدينة الزينية، مشدداً على أن كافة المعارض تقدم سلع غذائية وغير غذائية بنسب تخفيضات تتراوح ما بين 20 إلى 30% ، ويتواجد فيها السكر بسعر 14.5 جنيهاً للكيلو، وأكد أنه بناء على تعليمات معالي الوزير سيتم التوسع في إقامة معارض وشوادر بكافة أرجاء المحافظة.

ويقول الدكتور محمد رزق رئيس مركز ومدينة الطود، أنه شهد المعرض الجديد توافد كبير من المواطنين، حيث تم توفير السلع بأسعار مخفضة لدعمهم، حيث تشمل الأسعار ما يلي:- (الأرز 15 جنيه – السكر 15 و16 جنيه – الشاي 40 جرام 5 جنيهات – الباذنجان 5 جنيهات – الشطة البلدي 7 جنيهات - البصل 7 جنيهات – البطاطس 5 جنيهات – كيلو ترمس 35 جنيه – خيار بلدى 2 كيلو بـ15 جنيه – كيلو بسلة 20 جنيه – جنيه 9 جنيهات – زيت هدية 37 جنيه – مكرونة 5 جنيهات – زيت 3 لتر 100 جنيه – عدس أصفر 40 جنيه – عدس بجبة 35 جنيه – كيلو فول 25 جنيه – فول مجروش 35 جنيه للكيلو).



المنتجات فى معرض جديد أهلا رمضان بقرية العديسات بحرى



جولة بمعرض جديد أهلا رمضان بقرية العديسات بحرى



معرض جديد أهلا رمضان بقرية العديسات بحرى بالطود



معرض جديد أهلا رمضان بقرية العديسات بحرى