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وكالة الأنباء السورية: الرئيس بشار الأسد وقرينته يتفقدان مستشفى حلب الجامعى

الجمعة، 10 فبراير 2023 12:06 م
وكالة الأنباء السورية: الرئيس بشار الأسد وقرينته يتفقدان مستشفى حلب الجامعى الرئيس بشار الأسد فى مستشفى حلب
وكالات الأنباء

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أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن الرئيس بشار الأسد والسيدة قرينته أسماء الأسد تفقدا مستشفى حلب الجامعى.

من جهتها صنفت رئاسة مجلس الوزراء السورية، المناطق المتضررة فى محافظات حلب واللاذقية وحماه وإدلب نتيجة الزلزال الذى ضرب البلاد الاثنين الماضى،  مناطق منكوبة وبما يترتب على ذلك من آثار، حسبما نقلت "روسيا اليوم".

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الرئيس بشار الأسد وقرينته

وضرب فجر الاثنين الماضي، زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، وأعقبه زلزال آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات، فضلا عن الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

وأعلن وزير الصحة السوري حسن الغباش، يوم أمس الخميس، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 1347 قتيلا و2295 مصابا في حصيلة غير نهائية، بحسب ما أورد التلفزيون الرسمي السوري.

 
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