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وزير الحج السعودى: أكثر من مليونى حاج من خارج السعودية العام الجارى

الجمعة، 10 فبراير 2023 11:17 ص
وزير الحج السعودى: أكثر من مليونى حاج من خارج السعودية العام الجارى وزير الحج والعمرة السعودى توفيق الربيعة
إيمان حنا

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أعلن وزير الحج والعمرة السعودى توفيق الربيعة، زيادة أعداد الحجاج هذا العام، قائلا: أزف البشرى للعالم بعودة أعداد الحجاج هذا العام إلى ما كانت عليه قبل جائحة كورونا المستجد «كوفيد-19» دون اشتراط سقف للعمر، ونتشرف باستقبال وخدمة أكثر من مليوني حاج هذا العام من جميع أنحاء العالم .

أضاف الربيعة، أن هناك 33,690 حاجا من العراق، واستقبل منفذ جديدة عرعر البري على الحدود بين السعودية والعراق، خلال الفترة الماضية أكثر من 125 ألف معتمر وزائر من جمهورية العراق، كاشفا أن العمل يجري لتطوير الصالة الجديدة للحجاج والمعتمرين في المنفذ، إذ ستكون جاهزة مطلع شهر رمضان المبارك القادم.

وبشأن التسهيلات المقدمة للحجاج والمعتمرين العراقيين، قال إن بإمكانهم الاستفادة من المنصات الإلكترونية لتسهيل وصولهم إلى السعودية وتأدية مناسك العمرة وزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة بكل يسر وسهولة، مشددا على أن السعودية مستمرة في تطوير وتحسين الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وإحداث نقلة نوعية فيها في ظل التزامها التاريخي والأصيل لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.

وأفاد بأن زيارته للعراق كأول وزير سعودي للحج والعمرة، تأتي لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، على تسهيل كافة الإجراءات وتطوير التشريعات التي تمكّن أكبر عدد ممكن من الأشقاء العراقيين من زيارة الأماكن المقدسة وأداء العمرة.

وأشار إلى أن التسهيلات المقدمة هي نتاج سلسلة من اللقاءات البناءة مع الأشقاء في الجانب العراقي، كان آخرها الأسبوع الماضي حيث التقى برئيس هيئة الحج والعمرة في العراق الشيخ سامي المسعودي والوفد المرافق له في منفذ جديدة عرعر، وتم الالتقاء بالمعتمرين والزوار من العراق، سعياً لتسهيل كافة الإجراءات، حيث وصل عدد المعتمرين عبر المنفذ إلى أكثر من 125 ألف معتمر، مضيفا «نعمل يدا بيد لتحسين تجربة أهلنا القادمين من العراق عن طريق المنفذ، ويأتي على رأس ذلك تطوير الصالة الجديدة للحجاج والمعتمرين في منفذ جديدة عرعر البري، وستكون جاهزة في بداية شهر رمضان القادم".


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