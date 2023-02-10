جاء ذلك خلال رئاستها جلسة عمل حول مبادرة المرور نحو الصناعة الذكية 4.0 وحوكمتها وربط العلاقات الاستراتيجية مع جهات رائدة في مجال الصناعة الذكية بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، وفق بيان صدر عن وزارة الصناعة التونسية الخميس.

وشهد الاجتماع ممثلون عن برنامج التعاون التونسي الألماني في المجال الرقمي والمسؤولين عن القطاعات.

وتضمن الاجتماع عرض نتائج المبادرة ومساندة المؤسسات، ومنها تنفيذ وربط شراكات دولية وإقامة مؤسسات ناشئة في مجال الصناعة الذكية .