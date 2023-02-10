واشنطن بوست: الجيش الأمريكى يبدأ نشر قوات للمساعدة فى أعمال الإغاثة بتركيا

كتب محمد جمال

قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، إن الجيش الأمريكى بدأ نشر قوات للمساعدة في أعمال الإغاثة بتركيا.

وارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا إلى أكثر من 19 ألف قتيل ، و أكثر من 77 ألف جريح، وقررت الحكومة التركية نقل المسافرين من وإلى مناطق الزلزال "مجانًا عبر الخطوط التركية لتسهيل عمليات الإنقاذ.

أما فى سوريا فقد ارتفع عدد ضحايا الزلزال إلى أكثر من 5 الآف قتيل وأكثر من 7 آلاف جريح، ليكون إجمالي قتلى الزلزال في تركيا وسوريا ما يقرب من 23 ألف قتيل و83 ألف مصاب.

وضرب زلزال مدمر الاثنين الماضى جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، ثم زلزال آخر بعد عدة ساعات بقوة 7.6 درجات ثم مئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما تسبب في خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.