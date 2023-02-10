"نتنياهو" يأمر بهد منزل منفذ عملية الدهس فى القدس

كتب عبد الوهاب الجندى

أمر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بنامين نتنياهو، بتعزيز الوجود الأمني في القدس عقب عملية "راموت"، موجها بهدم منزل منفذ العملية التي أسفرت عن مقتل إسرائيليين إثنين وإصابة 7 أخرين، وفتح تحقيق عاجل في الحادث.

وقال شرطة الاحتلال، إن منفذ عملية الدهس رجل يبلغ من العمر 31 عاما من بلدة العيسوية ويحمل بطاقة هوية زرقاء معروفة لدى قوات الأمن، مشيرة إلى أن قوات الأمن تمكنت من تحييده.

كما أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بإلقاء القبض على أي أشخاص لهم صلة بمنفذ حادث الدهس بالقدس وتدمير منزله.