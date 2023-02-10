ارتفاع قتلى عملية الدهس فى القدس إلى إسرائيليين اثنين وتحييد المنفذ

كتب عبد الوهاب الجندى

أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عن مقتل إسرائيليين اثنين في عملية الدهس بالقدس، بالإضافة إلى إصابة 7 أشخاص بينهم طفل.

وقال الشرطة، إن منفذ عملية الدهس شاب يبلغ من العمر 31 عاما من بلدة العيسوية ويحمل بطاقة هوية زرقاء معروفة لدى قوات الأمن، مشيرة إلى أن قوات الأمن تمكنت من تحييده.

وعلى الفور أمر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنامين نتنياهو، بتعزيز الوجود الأمني في القدس عقب عملية راموت، بحسب ما ذكرت الإذاعة الإسرائيلية.

وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان العملية، فيما أغلقت قوات الاحتلال شارع النبي صموئيل وشرعت بأعمال تمشيط في المكان.