مياه المنوفية: برنامج تدريبى لتأهيل وإعداد المدربين TOT على مهارات التواصل

المنوفية - محمود شاكر

أعلن الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ب المنوفية ، عن تنفيذ برنامج تدريبي لتأهيل وإعداد المدربين (Training for Trainers _ TOT) على مهارات التواصل، بهدف إعداد مدربين معتمدين قادرين على إدارة عملية التدريب بشكل احترافي يساعد على التطوير المستمر لأداء العاملين.

وأضاف نجيب، أن الدورة التدريبية شملت تدريب العاملين على مهارة التصميم الجيد للبرنامج التدريبي، وكيفية اختيار طرق التدريب المناسبة لكل موضوع ومهارات العرض والتقديم والتعامل بإيجابية مع الأنماط المختلفة من المتدربين وتطوير معارف ومهارات المتدربين فى إعداد البرامج التدريبية .

ولفت نجيب إلى أن البرنامج التدريبي TOT على مهارات التواصل يؤهل المشاركين على إعداد وتقديم برامج تدريبية متميزة تواكب أعلى مستويات الحرفية في مجال التدريب، وفهم الأنماط المختلفة للشخصيات وكيفية التعامل معها أثناء الدورات التدريبية، علاوة على تعلم كيفية إعداد حقيبة تدريبية متكاملة بما يضمن استمرار عمليات التدريب والتطوير لمهارات وقدرات العنصر البشري بالشركة .

وأوضح نجيب، أن المركز التدريبي نفذ دورات أخري في مجال المسار الوظيفي في مختلف التخصصات كتنفيذ دورة عن انواع العدادات لقارئ ومحصل، تقييم المخاطر، صيانة المحابس والبوابات، الدراسات الفنية والحسابات الكهربائية ودورة عن اساسيات المعالجة للصرف الصحي .