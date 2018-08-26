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رئيس جامعة المنوفية: الجامعة تقدم دعمها الكامل فى مواجهة الكوارث والأزمات بالمحافظة

الأحد، 26 أغسطس 2018 04:57 م
رئيس جامعة المنوفية: الجامعة تقدم دعمها الكامل فى مواجهة الكوارث والأزمات بالمحافظة الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية
المنوفية - محمود شاكر
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أكد الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية، خلال إنعقاد الملتقى الأول للسلامة والأزمات والكوارث، الذى بدأ أولى فعالياته اليوم فى رحاب كلية الهندسة جامعة المنوفية، وبحضور الوزير محمد سعفان وزير القوى العاملة، على أهمية ترسيخ قواعد السلامة ومواجهة الأزمات التى تقع فى البيئة المحيطة وتقديم المشورة والدعم الكامل من خلال أجهزتها ووحداتها المختلفة فى الجامعة، وذلك على المستوى الطبى والمهنى والتعليمى والإرشادى والتوعوى فى كافة التخصصات

وأضاف الخولى أن الجامعة، من خلال قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة تقوم بإعداد قوافل مختلفة فى النواحى الطبية والعلمية والبحثية والتربوية، فى مدن وقرى محافظة المنوفية، وخاصة النائية منها لمساعدة الأهالى فى التصدى للمشكلات التى تواجهم، كما حدث مؤخرًا بقرية شبرابخوم فى يوليو الماضى فى التصدى لمشكلة إنتشار الثعابين بالقرية، والتى توجهت فيها أجهزة الجامعة ووحداتها الطبية ممثلة فى مركز السموم وعلاج الإدمان بكلية الطب جامعة المنوفية، لبحث هذه المشكلة والحد من إنتشارها وحصرها ومعالجة المصابين، مما ساهم بشكل كبير فى القضاء على المشكلة، هذا إلى جانب توفير قوافل زراعية وبيطرية لبحث المشكلة ووضع حلول فورية، وذلك فى خلال ساعات من إنتشار الظاهرة.

وقال الخولى أن الجامعة لديها ما يؤهلها لوضع آلية وقاعدة بيانات لتأمين سبل السلامة والأمان للمواطنين بتوعيتهم، فالجامعة لديها ما يقرب من 100 ألف طالب و4500 عضو هيئة تدريس، وهيئة معاونة و18 ألف طالب دراسات عليا فى مختلف المجالات البحثية والعلمية.

كما أن الجامعة تعد عين ساهرة على مراعاة المواطنين قبل وأثناء وقوع المشكلات للحد من الخسائر قدر الإمكان.

 

 

 


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