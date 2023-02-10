وأفادت وزارة الخارجية في مولودوفا - في بيان نقلته شبكة "سكاي نيوز" البريطانية - بأنه عقب رصد الصواريخ الروسية في المجال الجوي المولودوفي؛ أمر وزير الخارجية نيكو بوبيسكو، بالاستدعاء الفورى للسفير الروسى.

وأوضح البيان أن مواصلة الجانب الروسي لعملياته العسكرية في أوكرانيا وشن الهجمات الصاروخية يؤثر بشكل مباشر وسلبي على شعب مولودوفا، مؤكدا أن مولودوفا ترفض بشدة الأعمال والبيانات غير الودية الأخيرة التي تتعلق بجمهورية مولودوفا، والتي يعتبرها شعب مولودوفا غير مقبولة على الإطلاق.

ودعا البيان روسيا الفيدرالية إلى وقف عملياتها العسكرية على أوكرانيا والذي يتسبب في خسائر بشرية عديدة ودمار مادي.