وذكر بولشوك - وفقا لقناة (روسيا اليوم) - أن وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف قال "إن كييف مستعدة لمنح الدول الغربية ضمانات بأن أسلحتها لن تستخدم لضرب عمق الأراضي الروسية".. مشددا على أنه لا يمكن الوثوق في مثل هذه التصريحات، لأن السلطات الأوكرانية أبدت مرارا خداعها وعدم القدرة على التفاوض.

وفي المقابل .. أفاد مسئولون أوكرانيون بأن قوات كييف تعمد في توجيه ضرباتها الصاروخية على بيانات تقدمها لها واشنطن وحلفائها، مشيرين إلى أن قوات كييف لا تطلق صواريخ هايمرس دون إحداثيات محددة يقدمها عسكريون أمريكيون متواجدون في قواعد عسكرية أمريكية في أوروبا.

وأضافوا أن تقديم الإحداثيات لكييف يساعد على ضمان دقة الضربات وتوفير الذخائر.