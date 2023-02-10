وجاء في بيان صحفى صدر عن وزيرة الدفاع الهولندية كايسا أولونجرين، ونقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية الرسمية صباح اليوم الجمعة، أن طلب أوكرانيا مفهوم، ولكن ليس من السهل تنفيذه. نحتاج إلى مناقشة مدى توفر طائرات F-16 مع الأمريكيين وحلفاء آخرين، وعلينا أن ننظر بجدية في العواقب. لا يمكن أن يحدث هذا الأمر بين عشية وضحاها. علينا أن نكون صادقين".

وأشارت أولونجرين إلى أنه قبل أن يتمكن الجيش الأوكراني من استخدام الطائرات المقاتلة، يجب أن يخضع الطيارون للتدريب المناسب.. وقالت: هذه الطائرات هي جزء من نظام الدفاع الأمريكي للولايات المتحدة، لذلك لن تتمكن كييف من الحصول على مقاتلات F-16 إلا بإذن من واشنطن لدول أخرى لنقل هذه الطائرات الحربية إلى أوكرانيا.

وبحسب "يوكرينفورم"، ناقش الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس سبل تعزيز الدعم الدفاعي لبلاده مع قادة الدول الأوروبية والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيف بوريل خلال مشاركته في قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل.