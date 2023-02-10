منطقة الأقصر الأزهرية تنهى استعداداتها للفصل الدراسى الثانى.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أنهت منطقة الأقصر الأزهرية بقيادة الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، استعداداتها لانطلاق الفصل الدراسى الثانى للعام 2022/2023، حيث عقد أحمد عبادي مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب اجتماعا بإدارتى إسنا شرق وإسنا غرب، لبحث ومناقشة الاستعداد للفصل الدراسي الثاني وتذليل كافة العقبات التى تعوق سير العملية التعليمية.

وتم خلال الاجتماع الذي عقد بحضور مدير التعليم الثانوى ومدير التوجيه الفنى، ومدير التدريب ومدير إدارة إسنا شرق، ومدير إدارة إسنا غرب، وموجهى إدارة إسنا شرق وغرب الأزهرية - مناقشة بعض الموضوعات التى تخص العملية التعليمية، وتم تبادل الآراء والإقتراحات، ومن منطلق بأن التناصح بين الزملاء والأقران من أبرز أساليب التطوير المهني في معظم المؤسسات التعليمية والتربوية.

وكان قد أشاد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بنجاح منطقة الأقصر الأزهرية، بافتتاح أول مركز للأزهر لتعليم اللغة الإنجليزية بالمحافظة، وذلك تحت إشراف المجلس الثقافي البريطاني، حيث يأتي ذلك بناء على توجيهات فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بشأن مواكبة التعليم الأزهري للاتجاهات الحديثة في كافة المجالات.

وأعرب محافظ الأقصر، عن سعادته بافتتاح مركز الأقصر للغات بالتعاون مع المجلس الثقافى البريطانى، وذلك لتبادل الخبرات فى هذا المجال، مطالباً إدارة المركز باستكمال دورها وتقديم خدماته والحصول على برامجه لكافة المواطنين خاصة الشباب ومن يحتاج إلى تعلم اللغة الانجليزية، وخاصة أن محافظة الأقصر هي محافظة سياحية تحتضن على أرضها الحضارة الفرعونية العريقة.

ومن جانبه رحب الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية بكافة الضيوف، كما نقل خلالها تحيات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف لكافة الحضور، مشيداً خلال كلمته بالتعاون المثمر بين الأزهر الشريف والمجلس الثقافى البريطانى، لفتح آفاق جديدة من أجل تطوير ورفع كفاءة طلاب الأزهر ومعلميه، ثم كلمة للطالبة نورهان عبد الهادي من مركز الأزهر للغات بالقاهرة، وبعدها كلمة مدير المجلس الثقافي البريطاني السيدة اليزابيث وايت، وكلمة للسيد جاريث بايلي السفير البريطاني في مصر، واختتمت الاحتفالية بتقديم وتبادل الدروع التذكارية بين منطقة الأقصر الأزهرية والمجلس الثقافي البريطانى، وبعدها توجه قيادات الأزهر الشريف والمجلس الثقافي البريطاني إلى الدور الثاني لإجراء المقابلات الإعلامية.



منطقة الأقصر الأزهرية تنهى استعدادها لانطلاق الفصل الدراسى الثانى