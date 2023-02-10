منسق حياة كريمة بالغربية: أنشأنا 7 مكتبات ونفذنا 8 قوافل ثقافية فى فبراير

صرحت الدكتورة زينب سامى، منسق عام مبادرة حياة كريمة فى محافظة الغربية، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن المبادرة تهتم بالجانب الثقافى لتوعية الشباب والأطفال، وحسهم على ممارسة القراءة، حيث تم إنشاء 6 مكتبات ثقافية بالوحدات المحلية، كما تم تنفيذ 8 قوافل ثقافية خلال شهر فبراير من يوم 1 حتى يوم 8 فبراير.

وأضافت منسق المبادرة أن الفعاليات تم تنفيذها فى كل من "قرية فرسيس مركز زفتي يومي 1، 2 فبراير، قرية المعتمدية مركز المحلة الكبري يوم 3 فبراير، قرية ابيار التابعة لمركز كفر الزيات 4 فبراير، قرية سجين الكوم مركز قطور 5 فبراير، مدينة بسيون 6 فبراير، قرية القرشية 7 فبراير، قرية الراهبين 8 فبراير".

وأشارت إلى أن القوافل الثقافية تضمنت فعاليات "ورش عمل حرفية للسيدات، ورش حكي للأطفال، معرض الكتاب، مسرح متجول، مكتبة متنقلة، فنون شعبية، مسرح عرائس"، موضحة أن القوافل الثقافية تشمل جميع مراكز المحافظة وليست قرى حياة كريمة فقط.