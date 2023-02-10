اليوم السابع
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الجمعة، 10 فبراير 2023 03:07 م
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مقتل إسرائيلى وإصابة 7 آخرين فى عملية دهس بالقدس

الجمعة، 10 فبراير 2023 02:07 م
مقتل إسرائيلى وإصابة 7 آخرين فى عملية دهس بالقدس موقع الدهس
وكالات الأنباء

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قتل مستوطن إسرائيلى وأصيب 7 مستوطنين، اليوم الجمعة، فى عملية دهس بمدينة القدس المحتلة، حسبما نقلت وكالة "معا" الفلسطينية.

وقالت مصادر إسرائيلية، إن النار أطلقت على سائق دهس عددا من المستوطنين عند محطة لانتظار الحافلات، قرب شفاط شمال غرب مدينة القدس.

وذكرت المصادر، أن مستوطنا قتل على الفور، بينما أصيب سبعة آخرون بجروح وصفت جروح أحدهم بالخطيرة جدا، واثنين آخرين بالخطيرة.

وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان العملية، فيما أغلقت قوات الاحتلال شارع النبي صموئيل وشرعت بأعمال تمشيط في المكان.

 


القدس

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