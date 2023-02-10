مقتل إسرائيلى وإصابة 7 آخرين فى عملية دهس بالقدس

وكالات الأنباء

قتل مستوطن إسرائيلى وأصيب 7 مستوطنين، اليوم الجمعة، فى عملية دهس بمدينة القدس المحتلة، حسبما نقلت وكالة "معا" الفلسطينية.

وقالت مصادر إسرائيلية، إن النار أطلقت على سائق دهس عددا من المستوطنين عند محطة لانتظار الحافلات، قرب شفاط شمال غرب مدينة القدس.

وذكرت المصادر، أن مستوطنا قتل على الفور، بينما أصيب سبعة آخرون بجروح وصفت جروح أحدهم بالخطيرة جدا، واثنين آخرين بالخطيرة.

وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان العملية، فيما أغلقت قوات الاحتلال شارع النبي صموئيل وشرعت بأعمال تمشيط في المكان.