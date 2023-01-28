عملية دهس ضد عدد من جنود الاحتلال الإسرائيلى على حاجز زعترة جنوب نابلس

كتب محمد جمال

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية عن محاولة لتنفيذ عملية دهس على مفترق زعترة شمالى رام الله وتحييد المنفذ دون وقوع إصابات، بحسب سكاى نيوز، مضيفة أن الجيش الإسرائيلى أعلن إغلاق المستوطنات المحيطة بالقدس أمام العمالة الفلسطينية.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو إن الحكومة الإسرائيلية لا تبحث عن التصعيد لكننا جاهزون لأى سيناريو، وأكد نتنياهو بحسب سكاى نيوز إن القوات الإسرائيلية ستقوم بإغلاق بيوت منفذي العمليات وهدمها من خلال إجراءات سريعة.

وأضاف نتنياهو أن الرد الإسرائيلي على هجوم القدس سيكون سريعا ودقيقا ومركزا.