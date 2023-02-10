مساعدات عاجلة لـ4 أشخاص في انهيار أجزاء من عقار الجمرك بالإسكندرية

الإسكندرية - أحمد الزغبى

قدمت مديرية التضامن الإجتماعي بالإسكندرية، مساعدات عاجلة لأربعة أشخاص، قاطني عقار في منطقة بحري التابعة لحي الجمرك الذي تعرض أمس الخميس لانهيار جزئي، الذي تقطنه أسرتان مكونتان من 4 أشخاص.

وقالت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، إنه جرى توجيه فريق الإغاثة التابع للمديرية إلى موقع العقار الكائن رقم 13 حارة النخلة من شارع إسماعيل صبري حي الجمرك ، وعلي الفور قامت مريم رفعت مسؤول الإغاثة بالمديرية بسرعة التواصل مع نعمة زكي مدير إدارة الجمرك الاجتماعية ، وتوجيه جيهان رئيس وحدة الجمرك إلى موقع البلاغ .

وتبين من خلال المعاينة، أن العقار مكون من أرضى ودورين وسقوط جزء من العقار ، ومن خلال الحصر تبين أن العقار يقيم به أسرتان 4 أفراد ، وتم التواصل مع الجمعيات الأهلية بنطاق الإدارة لتوفير المساعدات العينية والمادية ، وجارى عمل الأبحاث الاجتماعية واستيفاء المستندات المطلوبة لسرعة صرف تعويضات خسائر الممتلكات .

علي صعيد آخر، شدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء للاهتمام برفع كفاءة الإضاءة العامة بنطاق الأحياء، وتكثيف الأعمال الدورية لصيانة الأعمدة وإحلال وتجديد الكابلات المتهالكة، وإزالة المخلفات الناتجة عن عمليات الإحلال والتجديد في وقتها، وكذلك تخفيض استعمال الإنارة العمومية ترشيدًا للاستهلاك مُشددًا على عدم ترك الشوارع مظلمة حرصا على أمن وسلامة المواطنين.

وفي هذا الصدد ، قام حي المنتزه ثان برئاسة الدكتورة رباب مدني أعمال رفع كفاءة الإضاءة العامة بنطاق الحي شملت شارع جمال عبد الناصر ، شارع 30 الجديد ، شارع النبوي المهندس ، شارع ملك حفني ، متفرعات شارع 25 طوسون ، عزبة الكوبانية ،شارع الجبل حيث تم إنارة 8 كشافات ليد ، و11 كشاف صوديوم، وكذا 3 كشافات ليد أذرع ، وتركيب 2 مجموعة صوديوم ، وصيانة الكابلات الأرضية و الشبكات الهوائية و عزلهم عقب انتهاء أعمال الصيانة

وشهد مركز ومدينة برج العرب برئاسة اللواء طه زهير أعمال رفع كفاءة الإضاءة العامة حيث تم إصلاح برن حبشي وربط شدة مقطوعة بعزبة الجزار ، فضلا عن صيانة 13 كشاف وتركيب مفتاح A160 ببرن قرية بهيج .



العقار محل البلاغ



إنهيار اجزاء بعقار يقطنه 4 أشخاص