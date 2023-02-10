مركز القلب والجهاز الهضمي بسوهاج ينظم المؤتمر الأول لقسم القلب

سوهاج محمود مقبول

نظم مركز القلب والجهاز الهضمي بمحافظة سوهاج المؤتمر الأول لقسم القلب بالمركز وذلك في إطار رفع كفاءة الأطقم الطبية ونقل الخبرات والمهارات وخاصة في التخصصات الهامة بناء علي توجيهات معالي الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة و تحت إشراف الدكتور مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة والدكتور بيتر وجيه نائب رئيس الأمانة .

جاء المؤتمر بحضور سامي النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج و الدكتور محمد خليفة نورالدين مدير عام المركز و الدكتور محمود فهمي منصور نقيب أطباء سوهاج ومشاركة الأساتذة والإستشاريين بعدد من الجامعات والمراكز والمستشفيات من طب القصر العيني و عين شمس والأزهر وقناة السويس والفيوم وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان و مركز الدكتور مجدي يعقوب ومركز القلب بالمحلة و مستشفي الهلال للتأمين الصحي بسوهاج و مستشفي سوهاج العام و مديرية الصحة بسوهاج.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد خليفة مدير عام المركز أن المؤتمر نتاج عدة شهور من التحضير والتنسيق لكي يخرج بالمظهر المشرف واللائق بالمركز والمحافظة مضيفاً أن المؤتمر ناقش عشرات المواضيع الهامة جداً وتم عرض عدد من خالات أمراض القلب الطارئة ومناقشتها باستفاضة و ذلك في إطار نقل الخبرات و المهارات منوهاً أن المؤتمر إختتم فاعلياته مساء اليوم و تم عقده علي مدار يومين متتالين .

ومن جانبه أشاد الدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة بالمؤتمر و الحضور مؤكداً علي دعمه الكامل لكل ما هو في مصلحة المريض و جودة الخدمة الطبية المقدمة له .