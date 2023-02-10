مدير معهد الحوكمة: تدريب 2300 شاب وشابة بمبادرة كن سفيرًا

كتبت أسماء أمين

شاركت الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، ومندوب مصر في لجنة الحوكمة العامة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في جلسة حول برنامج "الشباب صناع السياسات"، الذي أطلقه المعهد خلال فعاليات المؤتمر رفيع المستوى لمشروع "دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر" الممول من الاتحاد الأوروبي، والذي تنفذه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الاقتصادية، والمنعقد على مدار يومي 8 ، 9 فبراير الجاري، وكانت الجلسة بحضور اكريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة.



شريف شريف

وخلال الجلسة، استعرضت الدكتورة شريفة شريف التطور التاريخي لنشأة المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، موضحة أنه تم تغيير اختصاص المعهد إلى الحوكمة والتنمية المستدامة في 2020، لافتة إلى أن المعهد منوط بالتدريب والأبحاث والاستشارات في الحوكمة والتنمية المستدامة.

وأكدت "شريف"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن الحوكمة أداة مسرعة لتنفيذ أهداف رؤية مصر 2030، فالحوكمة عملية مستمرة للوصول إلى الأهداف المرجوة، مشيرة إلى أن الحوكمة تضمن كفاءة وفعالية المؤسسات والحد من الفساد وضمان تنمية اقتصادية مستدامة وجودة أفضل لحياة المواطن.



شريف شريف تتوسط المشاركين في مؤتمر دعم الحوكمة

وأشارت "شريف"، إلى مبادرة " كُن سفيرً ا" والتي تعد من أهم المبادرات التي أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع المعهد، مشيرة إلى أنه تم إطلاق المبادرة في 2020 وتقدم لها 10000 مرشح، وتم تدريب نحو 2300 شاب وشابة، وتم اختيار المتميزين منهم للمشاركة في برنامج سفراء المناخ، مؤكدة أهمية تقييم الأثر التدريبي للمبادرة على المتدربين.

وتطرقت شريفة شريف، إلى مبادرة العقول الخضراء حيث تأتي بما يتسق مع جهود الدولة المصرية في التصدي لتغير المناخ و تعزيز العمل المناخي، وتماشيًا مع مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP 27 ، وتستهدف نشر الوعي وتعزيز السلوك المستدام لمكافحة التغير المناخي لدى الأطفال والطلاب في المدارس، وذلك للفئة العمرية من سن 6 سنوات وحتى 18 سنة، وتشمل الأطفال والطلاب بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، وتم من خلالها تدريب 1500 طالب في 7 مدارس.



المشاركون بمؤتمر دعم الحوكمة

فيما أوضحت مي حسنى، محلل سياسات ومنسق مشروعات الحوكمة والتنمية المستدامة، أنه وفقًا لأولوية المعهد لاستدامة الاثر ولتعزيز نماذج تدريب المدربينToT والاستفادة من إمكانات الشباب، يشارك المعهد في تنظيم "برنامج صانعي السياسات " (YPS) في مصر لتوعية الشباب (18-25 عامًا) بالتنمية المستدامة، مع بناء مهاراتهم ودعمهم تقنيًا وماليًا لترجمتها إلى مبادرات ملموسة يقودها الشباب على أرض الواقع ، لافتة إلى الاستفادة من خبرات خريجي مبادرة "كن سفيراً" من خلال برنامج الشباب صانعى السياسات.