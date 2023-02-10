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مدير مستشفى الزقازيق: تفعيل العيادات المسائية وحققنا الريادة فى قسم القلب

الجمعة، 10 فبراير 2023 11:00 م
مدير مستشفى الزقازيق: تفعيل العيادات المسائية وحققنا الريادة فى قسم القلب الدكتور جلال محمد بليغ مدير مستشفى الزقازيق العام
الشرقية - فتحية الديب

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مستشفي الزقازيق العام شهدت طفرة غير مسبوقة، من حيث تطوير الأقسام الطبيبة بها، والتى بلغت تكلفتها التقديرية 38 مليون جنيه، وشملت جراحات القلب المفتوح، والذي يعد القسم الأول من نوعه بمستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية، وأيضا وحدة القسطرة القلبية، وقسم الاستقبال والطوارئ، وقسم العناية المركزة للقلب، والعناية المتوسطة لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.

وقال الدكتور جلال محمد بليغ مدير مستشفى الزقازيق العام، لـ" اليوم السابع"، إن العيادات المسائية بالمستشفي، فعلت منذ عدة أشهر طبقا للمبادرة الرئاسية وتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستقبال المرضى وتضم كافة التخصصات بأجر رمزى تخفيفا على الغير قادرين، وتشغيل 14 تخصصا بالعيادات المسائية، فضلا عن استحداث عيادات جديدة مثل عيادة التغذية العلاجية عيادة الألم ورسم العصب وفسيولوجية كهربائية القلب، والجلدية، لافتا إلى تقديمه بمذكرة لنقل مقر العيادات المسائية من منطقة الشوبك الى المستشفى، للتسهيل على المرضى.

وأضاف أن المستشفى على قلب رجل واحد لخدمة أهالي محافظة الشرقية، وانعكس أثر ذلك بحصول قسم العناية المركزة بالمستشفى على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى مسابقة  التعليم والتدريب، والعيادة المركزة بالمستشفى تتميز بنسبة الإشغال العالية التي تصل إلى 90% وتغطى أغلب التخصصات، لافتا أن المستشفي يضم 14 قسما منها " نساء وتوليد- الجراحة العامة- العظام- الاطفال- السموم- العناية المركزة - عنايةالطوارئ، القلب المفتوح مخ واعصاب جراحة قلب وصدر".

وأشار "بليغ" أنه من المخطط قريبا توسيع نشاط القلب المفتوح وجراحات العظام وجراحات مناظير العظام ، وقسم النساء والتوليد ليكون له  القيادة على مستوى الشرقية، فضلا عن تفوقنا فى الريادة في القلب والصدر، وتدشين قسم الجلدية، لجمعية الجلدية، وشاركنا في تقديم الخدمة الطبية للغير قادرين ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والكشف عن طلاب المدارس ذوى الهمم بالمدرسة الفكرية، مضيفا أن هناك فريق  مكون من 6 أفراد متواجد على مدار 24 ساعة بزي موحد  متواجد بين كل أقسام المستشفى للتعامل الفوري مع أي شكوى وحلها على الفور.

 

 


الدكتور جلال محمد بليغ

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