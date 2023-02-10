مدير مستشفى الزقازيق: تفعيل العيادات المسائية وحققنا الريادة فى قسم القلب

وقال الدكتور جلال محمد بليغ مدير مستشفى الزقازيق العام، لـ" اليوم السابع"، إن العيادات المسائية بالمستشفي، فعلت منذ عدة أشهر طبقا للمبادرة الرئاسية وتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستقبال المرضى وتضم كافة التخصصات بأجر رمزى تخفيفا على الغير قادرين، وتشغيل 14 تخصصا بالعيادات المسائية، فضلا عن استحداث عيادات جديدة مثل عيادة التغذية العلاجية عيادة الألم ورسم العصب وفسيولوجية كهربائية القلب، والجلدية، لافتا إلى تقديمه بمذكرة لنقل مقر العيادات المسائية من منطقة الشوبك الى المستشفى، للتسهيل على المرضى.

وأضاف أن المستشفى على قلب رجل واحد لخدمة أهالي محافظة الشرقية، وانعكس أثر ذلك بحصول قسم العناية المركزة بالمستشفى على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى مسابقة التعليم والتدريب، والعيادة المركزة بالمستشفى تتميز بنسبة الإشغال العالية التي تصل إلى 90% وتغطى أغلب التخصصات، لافتا أن المستشفي يضم 14 قسما منها " نساء وتوليد- الجراحة العامة- العظام- الاطفال- السموم- العناية المركزة - عنايةالطوارئ، القلب المفتوح مخ واعصاب جراحة قلب وصدر".