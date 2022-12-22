مستشفى الزقازيق العام يحقق المركز الأول بمسابقة التعلم والتدريب فى العناية المركزة

أعلنت مديرية الصحة بالشرقية، حصول عناية مستشفى الزقازيق العام ، على المركز الاول بالمسابقة العلمية الثانية للتعلم والتدريب في مجال العناية المُركزة، حيث انطلقت اليوم المسابقة العلمية الثانية "ICU Championship" بأكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي بمدينة نصر، والتي تهدف إلي التعلم والتدريب وعرض الحالات ومناقشتها والوصول إلي أفضل مستوي خدمة طبية في مجال العنايات المُركزة على مستوى الجمهورية، ذلك تحت إشراف الدكتور إيهاب كمال مستشار وزير الصحة والسكان لشئون التعليم الطبي والمشرف على أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني، وبحضور الدكتور شريف وديع مستشار معالي وزير الصحة للرعايات الحرجة، قيادات الوزارة .
بدأت فعاليات المسابقة بعدد 32 مستشفي من مختلف محافظات الجمهورية، وتأهل منها 16 مستشفي في منافسة شديدة بعد نجاح عرض حالاتهم ومناقشة السادة الأساتذة أعضاء لجان التحكيم، وتقييمهم لأداء الفرق الطبية بأقسام الرعايات فيما يخص أداء الأطباء والصيادلة الإكلينيكيين والتمريض، فيما تخلل جولات المنافسة محاضرات علمية في مجال العناية المركزة.
شاركت محافظة الشرقية بمستشفيات الزقازيق العام وأبوكبير المركزي، وانتهت المسابقة بإعلان فوز العناية المركزة بمستشفى الزقازيق العام بالمركز الأول بين جميع المستشفيات المشاركة، وتسلم فريق الحضور عن محافظة الشرقية كأس المركز الأول.
أشاد وكيل الوزارة بالتقييم الذي حصلت عليه مستشفى الزقازيق العام، مقدما الشكر والتهنئة لكل من الدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي، والدكتورة راندا محسن مديرة إدارة التدريب، والدكتور نصر نصار مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، والدكتور وائل حلمي مدير الرعايات المركزة، والصيادلة شيريهان المحلاوي ونهى ياسين مسئولي الصيدلة الإكلينيكية وأعضاء اللجنة العلمية، وفريق العمل بمستشفى الزقازيق العام الدكتور رمضان محمد مدير رعاية الطوارئ، الدكتور محمد طه أخصائي عناية مركزة وقلب، الدكتور محمود ماهر زمالة طوارئ، الدكتور مي منير، د.رنا كيلاني، الدكتور ثريا يحي صيدلة أكلينيكية.
يذكر أن محافظة الشرقية أحرزت المركز الثاني بمسابقة الرعايات المركزة للعام الماضي 2021، وتسلمت الكأس مستشفى الصدر بالزقازيق.
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