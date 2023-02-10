محافظ الدقهلية: تنفيذ مبادرة "قرية بلا إدمان " لمواجهة الظاهرة

الدقهلية ـ شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه بالتعاون مع صندوق علاج ومكافحة الإدمان، يتم تنفيذ مبادرة "قرية بلا إدمان"، وذلك من خلال تنظيم عدد من فعاليات التوعية لمواجهة ظاهرة التدخين والتعاطي والإدمان، بمشاركة فريق عمل الصندوق بالتعاون الكامل مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ومديريات الخدمات، بهدف نشر الوعي بين كل فئات المجتمع.

وقال "مختار"، إن هناك خطة شاملة لرفع الوعي المجتمعي بمخاطر الإدمان والمخدرات وخطوات جادة للعلاج من الإدمان في سرية تامة علي الخط الساخن للصندوق (16023) وبالمجان، وأضاف أنه من خلال تلك الخطة يتم تقديم حزمة من الأنشطة الوقائية للتوعية بأثر التدخين والإدمان على الصحة البدنية والقدرة على ممارسة الحياة اليومية، وكذا الأسباب النفسية والاجتماعية التى تدفع الفرد للتدخين والآثارالمترتبة على ذلك، بالإضافة إلى تأهيل متدربين لدفع االمدخنين والمدمنين فى تحديد هدفهم الحياتى والسعى وراء تحقيقه، بالإضافة إلى رأى الدين فى التدخين والتعاطى وإقناع المدخن والمتعاطى للإقلاع، كما يتم توزيع مطبوعات وبوسترات لتوعية المواطنين بمخاطر الإدمان والتعاطى والتدخين على الشباب والأسرة والمجتمع.

وفي هذا الصدد، قالت رحاب المزين رئيس مركز المنصورة، إنه قد انطلقت أعمال المبادرة بنطاق رئاسة مركز ومدينة المنصورة، حيث تم تنفيذ لقاء توعوى بقرية ميت محمود التابعة للوحدة المحلية بطناح ضمن العديد من اللقاءات التوعوية داخل المؤسسات ومراكز الشباب والشوارع والميادين والهيئات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية المختلفة على مستوى نطاق رئاسة المركز، لرفع الوعى بمخاطر إدمان المواد المخدرة وتوضيح تفاصيل تطبيق القانون الجديد للمخدرات، والرد على استفسارات الموظفين والمواطنين حول آليات تطبيقه، وقالت إن المبادرة تستهدف استعراض آليات التوعية للمواطنين والعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وأيضا الكشف عن المخدرات بين الموظفين فى ضوء القانون الجديد، وكذلك الخدمات التى يقدمها الخط الساخن لعلاج الإدمان، موضحة ان من يثبت تعاطيه للمواد المخدرة من العاملين بالجهات الحكومية يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإيقافه عن العمل، وقد لاقت الحملة نجاحا كبيرا وترحيبا من جميع الطوائف بنطاق المركز.

وقد أكد "مختار" على استمرار تلك المبادرات بجميع مراكز المحافظة، مشددا على ضرورة تضافر الجهود لتحقيق نتائجها المرجوة حرصا على صحة المواطنين بصفة عامة والشباب بصفة خاصة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة الادمان وقائيا وعلاجيا وقانونيا من خلال تنفيذ سلسلة من الحملات التوعوية بهدف رفع الوعي بمخاطر ادمان وتعاطي وادمان المواد المخدرة بين كافة فئات المجتمع، وفي اطار تكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزاراء وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية في هذا الشأن بالمحافظات.