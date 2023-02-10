أيمن مختار: مضاعفة الخطة الاستثمارية فى الدقهلية إلى 763 مليون جنيه

الدقهليه شريف الديب

شهدت محافظة الدقهلية، خلال الفترة الأخيرة، عددا من المشروعات فى العديد من المراكز، والتى كانت مطلبا شعبيا لكل الأهالى بالمحافظة، وقال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، لـ(اليوم السابع)، أن الخطة الاستثمارية للمحافظة فى العام المالى 2019 / 2020، كانت 240 مليون جنيه، وهذا المبلغ لم يكف لتلبية احتياجات المحافظة من تنفيذ مشروعات خدمية للمواطنين، حيث لا يتناسب مع حجم المحافظة من حيث المساحة وعدد السكان وعدد المركز، فالدقهلية تضم 21 مركزا ومدينة وحيا، ويبلغ التعدد السكانى، بها ما يقرب من 7 ملايين نسمه، ومحافظة مترامية الأطراف، وتعد من أكبر محافظات مصر بعد القاهرة والجيزة والإسكندرية.

وأضاف المحافظ: ومنذ توليت منصب المحافظ فى نوفمبر 2019، قمت بلقاء الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، أكثر من مرة بمقر الوزارة من أجل مضاعفة الخطة، وبعد مناقشات طويلة تمت الموافقة على زيادة الخطة الاستثمارية للعام المالى 2020 / 2021 إلى 450 مليون جنيه، وبالفعل تمت مضاعفة الخطة وخلال العام المالى وأثناء تنفيذ الخطة وردت اعتمادات إضافية للخطة حتى أصبحت 511 مليون جنيه.

- والخطة الاستثمارية للعام المالى 2021 / 2022 تم تخصيص لها مبلغ 512 مليون جنيه موزعة على برامج الخطة الخمسة (رصف طرق – كهرباء – تحسين بيئة – تدعيم احتياجات وحدات – امن ومرور)، وتم الانتهاء من تنفيذ الخطة بالكامل قبل الموعد المحدد لها فى بداية شهر ابريل وأصبحت الدقهلية تحتل المركز الاول فى تنفيذ الخطة الاستثمارية.

وبناءا على ذلك قامت وزارة التخطيط 24/2/2022 بمكافأة المحافظة بمبلغ 230 مليون جنيه اضافى على الخطة تم استغلالهم فى رصف الشوارع الرئيسية فى مدينة المنصورة والتى بلغت 130 مليون جنيه، وتم تخصيص المبلغ المتبقى لإنشاء كوبرى موازى للنيل ضمن مشروع انشاء امتداد المشاية الجديدة من خلف مكتبة مصر العامة وحتى قولنجيل لربط المشاية الجديدة بالقديمة، حيث تم توقيع برتوكول مع الهيئة العامة للطرق والكبارى لتنفيذ الكوبرى المذكور بإجمالى مبلغ 350 مليون جنيه حصة المحافظة منها 100 مليون والباقى تتحمله وزارة النقل.

وفى نهاية العام المالى 2021 / 2022 وصل اعتماد الخطة بعد الاعتمادات الإضافية إلى 763 مليون جنيه.

وأما بالنسبة للخطة الاستثمارية للعام المالى الخالى 2022 / 2023 تم تخصيص 582 مليون جنيه مبدئيا لتنفيذ برامج الخطة برامج الخطة الخمسة (رصف طرق – كهرباء – تحسين بيئة – تدعيم احتياجات وحدات – امن ومرور).