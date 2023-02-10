محافظ أسوان: المجلس الاقتصادى يعمل على تحقيق القيمة المضافة للمزايا النسبية

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، أن المحافظة تسعى دائماً بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لجذب المزيد من الفرص الاستثمارية، وتحقيق القيمة المضافة للمزايا النسبية لهذه المحافظة الواعدة، فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتتويجاً للنجاحات التى حققها المؤتمر الاقتصادى مصر 2022.

وتابع محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أن ذلك يقع ذلك فى مقدمة أولويات لجان المجلس الاقتصادى والاجتماعى، والذى يضم 10 لجان للتنمية الصناعية والزراعية والسياحية واللوجستيات، والتجارة والنقل، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والأراضى والتخطيط العمرانى، بجانب قطاعات التعدين والجرانيت والفوسفات، والسمكى والداجنى، وكذا لجنة لتنمية الحدائق والمتنزهات والخدمات الترفيهية ، بالإضافة إلى اللجنة الرئيسية للأبحاث والدراسات والتسويق سيعمل على تحسين مستوى دخل المواطن الأسوانى من خلال دفع العمل بالمشروعات الإستثمارية ، وإزالة العقبات والتعقيدات الروتينية.

وفى السياق، عقدت اللجنة الصناعية إجتماعاً للعمل على توطين صناعات المواد الخام وعلى رأسها الرخام والجرانيت في محافظة أسوان برئاسة الدكتور لؤى سعد الدين رئيس اللجنة ونائب رئيس جامعة لشئون الطلاب ، وذلك بحضور الدكتور حسن الشقطى المستشار الإقتصادى للمحافظة ، وعميد كلية التجارة ، وأعضاء اللجنة.

وأكد الدكتور لؤى سعد الدين، أن اللجنة تعمل لتعظيم الإستفادة من الثروات التعدينية والمحجرية بإعتبار ذلك فى مقدمة أولويات المحافظة من خلال جذب المزيد من الفرص الإستثمارية ، وإنشاء عدد من المصانع المتخصصة فى هذا الإتجاه سواء بالمنطقة الصناعية بالعلاقى أو بالإسراع فى تشغيل المنطقة الفوسفاتية بالسباعية شرق.

وأشار، إلى أن اللجنة تضم نخبة من جميع المتخصصين في مجالات الصناعة والإقتصاد حيث تم مناقشة عدة محاور عمل لوضع خطة ممنهجة ، وإتخاذ قرارات تنفيذية قائمة على دراسة الوضع الراهن لصناعة الرخام والجرانيت ، ومدى إمكانية توطينها فى محافظة أسوان لإستغلال المزايا النسبية من شبكة الطرق والموانئ البرية والنهرية ، بالإضافة إلى إنشاء المنطقة اللوجستية العالمية بكركر لزيادة حجم الصادرات من منتجاتها تجاه الأسواق الأفريقية.