محافظة الإسماعيلية تتسلم 200 ألف شتلة ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة

الإسماعيلية - صبرى غانم

تسلمت محافظة الإسماعيلية 46 ألف شتلة وهي الدفعة الأولي من 200 ألف شتلة شجرة مثمرة وخشبية نصيب محافظة الإسماعيلية من البروتوكول الموقع بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الإنتاج الحربى، في حضور المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية واللواء محمد أنيس السكرتير العام ورئيس مركز ومدينة الإسماعيلية ورؤساء الأحياء الثلاثة وممثل وزارة الإنتاج الحربي ومدير جهاز التطوير والتجميل، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة.

وأكدت محافظة الإسماعيلية، أنه في ظل التحديات والتغيرات المناخية التي تواجه العالم، تأتي تلك المبادرة الرئاسية لتوفير بيئة نظيفة وصحية وآمنة للمواطن المصري وللأجيال القادمة، مضيفًا بأن الدولة المصرية تبرهن من خلال مبادراتها على حرصها على تحقيق وتطبيق نظم الاستدامة البيئية.

ووجَّهت محافظة الإسماعيلية بتوزيع الـ200 ألف شجرة على جميع المراكز والمدن والأحياء والقطاعات المعنية كالتربية والتعليم والشباب والرياضة والتضامن والطرق والنقل؛ لاستغلال كافة المساحات المتاحة في نشر ثقافة الأخضر، مشددًا على أهمية متابعة هذه المبادرة على أرض الواقع ووضع خطط توزيع تتناسب مع نوعية الأشجار (مثمرة - خشبية) والتأكيد على طرق الرى السليمة.

وتسلمت المراكز والمدن والأحياء الأعداد الخاصة بها، وبدأت علي الفور في زراعة الأشجار ضمن نطاقها، ففي حي ثالث تم البدء في تنفيذ المبادرة بذراعة 35 شجرة زيتون بطريق فيديكو، علي أن يتم استكمال الزراعة في المناطق الأخري تباعاً.

وفي حي أول تم زراعة أشجار في الجزيرة الوسطي أمام جامعة قناة السويس( القديمة) تم وضع خطة تشمل مدارس حي أول، وكذلك التوعية للطلاب بأهمية الأشجار في البيئة المحيطة بنا .

يأتى ذلك تنفيذًا للمبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة والمعنية بنشر زراعة الأشجار في محافظات مصر، وفي إطار بروتوكول التعاون المُوَقع بين وزارة التنمية المحلية لتوريد 3.7 مليون شجرة بتكلفة 85 مليون جنيه لعدد من المحافظات من بينها محافظة الإسماعيلية.