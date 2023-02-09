محافظ أسوان يقرر حظر نقل رؤوس الماشية خارج نطاق المحافظة لمدة شهر

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

قرر اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، حظر نقل رؤوس الماشية خارج نطاق المحافظة لمدة شهر، مع قيام لجنة ثلاثية من الطب البيطرى والزراعة والتموين، بالتنسيق مع مديرية الأمن بالانتشار بالأكمنة الشرطية لضبط أى أعداد من العجول المخالفة للحظر لأقرب مدرسة زراعية، لحين ذبحها وبيعها على المواطنين بالسعر المتداول لتحقيق التوازن المطلوب فى أسعار اللحوم داخل الأسواق المحلية، علاوة على مصادرة وسيلة النقل لمدة شهر أيضا.

جاء ذلك أثناء اجتماع المحافظ مع ممثلى أصحاب محلات الجزارة، بحضور نائبته الدكتورة غادة أبوزيد، واللواء أشرف فؤاد السكرتير العام، بالإضافة إلى مديرى الطب البيطرى والصحة والتموين والزراعة والمجازر والغرفة التجارية، فى إطار جهود المحافظة لإحكام السيطرة على الأسعار وضبط منظومة البيع والشراء فى الأسعار من أجل تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وشدد اللواء أشرف عطية، على غلق محلات الجزارة يومى الاثنين والثلاثاء كل أسبوع على مدار شهر بكافة مدن ومراكز المحافظة من مدينة أبوسمبل السياحية وحتى مدينة السباعية، وأيضاً منع الذبح فى المجازر خلالهما، مع فتح المحلات والمجازر باقى أيام الأسبوع أمام البيع والذبح، فيما سيتم مصادرة أى كميات من اللحوم وغلق محل الجزارة فى حالة الذبح خارج المجزر.

وأشار إلى أنه بالتوازى سيتم زيادة ضخ اللحوم السودانية الطازجة بواقع 100 رأس ماشية بدلاً 60 رأس ماشية أسبوعياً، مع زيادة منافذ بيعها إلى 4 منافذ بعد إضافة منفذ بمنطقة السيل الجديد، كما أمر أشرف عطية بتشكيل لجنة للإشراف على صرف الردة الخشنة من المطاحن لضمان حصول المربين فقط عليها والحد من التلاعب لصالح ضعاف النفوس من التجار.

وكشف المحافظ، عن أنه سيتم التنسيق مع الشركة الوطنية وباقى الشركات بتوشكى لدعم الجزارين برؤوس ماشية بأسعار أقل كجملة، مشيراً إلى أنه بأنه سيتم التنسيق مع وزير التموين الدكتور على مصيلحى لطرح كميات من اللحوم البرازيلية والدواجن بالمجمعات الاستهلاكية.

وأكد محافظ أسوان على أهمية المشاركة المجتمعية الجادة من أصحاب محلات الجزارة فى تخفيض أسعار اللحوم الحمراء البلدى الطازجة لمساندة الجهود الحكومية فى توفير هذه السلع الأساسية الهامة والحيوية للمواطن الأسوانى، وخاصة فى ظل الإقبال الدورى عليها، لافتاً إلى أن عدم إرتفاع أسعار اللحوم، وتثبيتها عند سعر مخفض سيساهم فى زيادة المبيعات لأصحاب محلات الجزارة، بجانب مكافحة ظاهرة الغلاء وجشع البعض، والحد من التلاعب برفع الأسعار.

وفى السياق ذاته، أكد جمال ثابت ممثل الجزارين، أنهم جزء من المجتمع الأسوانى يهمه الصالح العام ولكن نظراً لعوامل كثيرة تم زيادة أسعار اللحوم منها إرتفاع أسعار الماشية والأغنام، وقلة الوارد من الثروة الحيوانية وتطبيق منظومة الخبز ونقص الوارد من العيش وهو الذى كان يستخدم كعلف، بجانب ارتفاع أسعار الأعلاف الأخرى، وأيضاً لوجود التاجر الوسيط بين المربى للماشية والجزار والذى يحمل الجزار أعباء النقل وتكلفة التداول، مطالباً بتطبيق التسعيرة الجبرية بسعر موحد من الإسكندرية لأسوان للحفاظ على أسعار اللحوم البلدية من الارتفاع، مع ضرورة قيام وزارة الزراعة بعودة مشروع البتلو والحفاظ على إناث الماشية من الذبح، وفى نفس الوقت زيادة المعروض من اللحوم من خلال مجمعات وشوادر وزارة التموين.