كيف تحصل على "فسيخ أسوانى" مميز بأجود الأنواع وأقل الأسعار؟.. صور

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

تشتهر محافظة أسوان، بالفسيخ أو الملوحة، وهى ملوحة أو فسيخ نقى من مياه النيل، يختلف عن تلك الأنواع الأخرى الموجودة فى المحافظات الساحلية بالوجه البحرى، ويحرص الكثيرون من الزائرين لأسوان، خاصة من السياحة الداخلية خلال موسم الشتاء، على شراء الفسيخ الأسوانى وإهداء كميات منه للأهل والأقارب والأحباب.

ويقدم "اليوم السابع" لقرائه، أفضل الطرق للحصول على فسيخ أسوانى مميز بأقل سعر وأجود الأنواع، وللتعرف على ذلك يمكن قراءة كافة المعلومات التى تخص الفسيخ فى أسوان.

الفسيخ أكلة شعبية مصرية معروفة منذ آلاف السنين فى مصر، وكان يتناولها القدماء المصريون، ولها العديد من الفوائد الصحية للجسم، على عكس ما يتوهم للبعض أنها أكلة ضارة، ويحرص المواطنون على شراء الفسيخ والملوحة الأسوانى بالتزامن مع الأعياد والمناسبات، ويفضلون أكلها فى الحدائق والمتنزهات التى تتميز بها محافظة أسوان.

وفى فصل الشتاء يمثل موسم بالنسبة لأسواق الفسيخ، نظراً لتزايد أعداد الرحلات السياحية الداخلية التى تزور أسوان خلال هذا التوقيت الذى تتميز فيه أسوان بالطقس الدافئ والأجواء المعتدلة فهى مشتى عالمى للسائحين من مختلف أنحاء العالم بجانب أفواج الرحلات التى تتوافد على أسوان من شتى محافظات الجمهورية.

وتحرص أفواج السياحة الداخلية على شراء كميات كبيرة من الفسيخ خلال هذه الفترة التى تشهد انتعاشة فى الأسواق بالإضافة إلى المناسبات والأعياد الخاصة، والفسيخ يخصص له علب "صاج" يمكن حفظ الكمية المطلوبة فيه والسفر بها لأماكن طويلة دون أن يخرج منها رائحة أو تتسبب فى إفساد الفسيخ.

والملوحة أو الفسيخ الأسوانى مصدره بحيرة ناصر خلف السد العالى فى أسوان، ذات المياه العذبة التى تختلف عن البحار المالحة الأخرى داخل مصر، وفى بحيرة ناصر تنتشر أسماك الفسيخ الكلابى وأيضاً الراية بمختلف أحجامها الكبير والوسط والصغير، ويتراوح وزن سمك كلب البحر من 3 إلي 4 كيلو ويكون الإقبال عليه أكثر من أي نوع أخر من أنواع الملوحة، وسمك الراية تزن الثلث كيلو ونادرا ما يصل وزن السمكة إلي نصف كيلو.

أسماك البحيرة تتميز بأنها أسماك منزوعة الأحشاء ويفتح جسم السمكة ويحشو فيها كمية كبيرة من الملح لقتل البكتريا ويساعد الملح على عمل تعقيم وطهارة كاملة للسمكة، والملوحة سمك معين يتم اصطياده من بحيرة ناصر فى أسوان ويقوم الصياد بنزع أحشاء السمكة، وسمك الراية يأتي بعد سمك كلب البحر في الجودة.

وأشهر الأنواع فى أسوان هو الفسيخ الكلابى منه المخلى والسليم ، والمخلى يحفظ فى برطمان مزود بالزيت ويكون جاهز للأكل، وهناك السمك السليم التى يمكن سلخها فى المنزل بعد أن يضيف عليها زيت وطحينة وشطة وليمون، وكلاهما جميل يختاره الزبون حسب شهيته، وهناك نوعه الكفيار ذات الفائدة الصحية العالية للجسم، ويمكن أكل كمية كبيرة من البصل الأخضر والليمون مع الفسيخ وتعطى فوائد للجسم، وبعض الزبائن قد يحتاج إلى ربع ونصف كيلو فقط وهناك علب صفيح تناسب الأحجام المختلفة وتصل حتى 5 كيلو جرام، والأسعار حالياً تتراوح من 70 جنيهاً للكيلو وصولاً إلى 150 جنيهاً للكيلو الجامبو.

وحول طريقة الحفظ، ففى فصل الصيف تأخذ السمكة نحو 15 يوماً وتكون جاهزة للأكل، أما فى فصل الشتاء تأخذ نحو 45 يوماً حتى تكون جاهزة للأكل ويتم تخزينها بطريقة معينة ويراعى كمية الملح ثم توضع فى أماكن تخزين مخصصة محكمة الغلق لا تتعرض للهواء حتى لا تنتقل إليها البكتريا.

ويمكن حفظ الفسيخ فى علبة صاج بداخلها كيس بلاستيك شفاف وتوضع فيه الكمية التى يرغبها الزبون وتكون محكمة الغلق حتى يتمكن من السفر بها لمسافات بعيدة ويمكن الاحتفاظ بها داخل علبتها لمدة تصل إلى شهر كامل ولو زادت المدة على الزبون وضع العلبة وحفظها فى الثلاجة، والمخلى 3 أشهر داخل العلبة لأن الزيت مادة حافظة تساعد على زيادة حفظ التخزين.



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