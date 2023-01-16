أنواع من الفتق يمكن أن تؤثر على حياتك.. اعرف التفاصيل

كتبت نهير عبد النبى

يتشكل الفتق عندما يندفع عضو أو أنسجة أخرى عبر منطقة ضعيفة من جدار البطن، حسب ما ذكره موقع desertwestsurgery يمكن أن يسبب الفتق الكثير من الانزعاج ، ويمكن أن يحد أيضًا من أنشطتك ، ولكن علاج الفتق يمكن أن يساعد في إصلاح المنطقة حتى تتمكن من العودة إلى الأنشطة التي تحبها.

وفيما يلي أنواع من الفتق الشائعة

يمكن أن تحدث هذه الأنواع الخمسة الشائعة من الفتق في أي مكان من الجزء العلوي من صدرك إلى الجزء السفلي من بطنك.

-الفتق الإربي

الفتق الإربي هو أكثر أنواع الفتق شيوعًا ويحدث عادة في أسفل البطن بالقرب من الفخذ في منطقة تسمى القناة الأربية.

إذا كنت تعاني من فتق إربي ، فقد تلاحظ وجود كتلة أو انتفاخ بالقرب من الفخذ الذي يصبح أكثر بروزًا عند السعال يمكن أن تسبب هذه الفتق أعراضًا أخرى ، مثل:

-انتفاخ عند الإجهاد

-حرق أو وجع بالقرب من الفتق

-الشعور بثقل أو ضغط أو ضعف في الفخذ

-ألم يزداد سوءًا عند الانحناء أو الرفع

-تميل الفتق الإربي إلى أن تكون أكثر شيوعًا بين الرجال ، وفي بعض الحالات ، يمكن أن تسبب تورمًا حول الخصيتين أيضًا.

فتق فخذي

الفتق الفخذي أقل شيوعًا من الفتق الإربي تشكل هذه الفتق أقل من 3٪ من جميع حالات الفتق المبلغ عنها، و يتشكل الفتق الفخذي في الجزء العلوي من الفخذ ، والذي يميل إلى الحدوث في أغلب الأحيان عند النساء الأكبر سنًا .

تشمل أعراض فتق الفخذ:

-انتفاخ في أعلى الفخذ بالقرب من ثنية الفخذ

-ألم أو وجع عند الوقوف لفترات طويلة

-ألم أو وجع عند رفع أشياء ثقيلة

بعض حالات الفتق الفخذي لا تسبب أي أعراض.

الفتق الجراحي أو الفتق البطني

في علم التشريح ، يشير البطني إلى بطنك يحدث الفتق البطني عندما "يخترق" النسيج ضعفًا في جدار البطن حوالي 20٪ من الفتق البطني هي شق جراحي ، وتحدث في مواقع الشق الأقدم بعد التئام الجرح.

هذه الفتق أكثر شيوعًا بين الأشخاص الذين يستأنفون الأنشطة البدنية الشاقة قبل التئام الجروح الجراحية تمامًا أو الذين يكتسبون قدرًا كبيرًا من وزن البطن. حوالي ثلث الأشخاص الذين خضعوا لجراحة في البطن سيصابون بفتق جراحي.

- فتق سري

يتشكل الفتق السري في منطقة من الأنسجة الضعيفة بالقرب من سرة البطن أو "السرة" هذه الفتق أكثر شيوعًا عند الأطفال ، ولكنها يمكن أن تحدث عند البالغين أيضًا - عادةً نتيجة السمنة بشكل عام ، يتشكل الفتق السري تحت السرة غالبًا ما يشار إلى الفتق الموجود فوق السرة مباشرة بالفتق الشرسوفي .

- فتق الحجاب الحاجز

يحدث الفتق الحجابي عندما تندفع معدتك من خلال عضلة الحجاب الحاجز، وهي الشريط العضلي القوي الذي يتحكم في تنفسك تعمل هذه العضلة كحاجز بين معدتك وصدرك يمر المريء عبر الحجاب الحاجز عند فتحة صغيرة تسمى الفجوة في الفتق الحجابي، تندفع معدتك من خلال هذه الفتحة يمكن أن يسبب فتق الحجاب الحاجز ارتجاعًا معديًا وحرقة معوية مؤلمة ومزمنة ولكنها في بعض الأحيان لا تسبب أي أعراض.