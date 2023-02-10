فى 10 معلومات.. خطة توجيه سيارة مركز تكنولوجى متنقل بالأقصر لخدمة المدن والقرى

الأقصر – أحمد مرعى

تقدم محافظة الأقصر، دعم كبير للأهالى فى المدن والقرى عبر توفير سيارة مركز تكنولوجى متنقلة، تجوب القرى والنجوع حتى 27 فبراير الجارى.

وقالت حنان أحمد عبد الرحيم المشرف العام على المراكز التكنولوجية بمحافظة الأقصر، أنه تم إعداد خطة متكاملة لتوجيه المركز التكنولوجى المتنقل إلى المناطق التي تتميز بالكثافة السكانية والبعيدة لتخفيف الضغط عن المراكز التكنولوجية الثابتة والوحدات المحلية.

وتضيف المشرفة على المراكز التكنولوجية بالأقصر، أنه يأتى ذلك ضمن التعاون المشترك بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظة الأقصر، وتنفيذاً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بتقديم التسهيلات اللازمة لتعظيم الاستفادة من سيارة المركز التكنولوجى المتنقل لخدمة المواطنين والتى تجوب قرى مراكز المحافظة بهدف التيسير على مواطني المحافظة، وتشمل الخطة وضع التوقيتات الزمنية المحددة لتقديم الخدمات للمواطنين بالقرب من أماكن إقامتهم، حيث يقوم بالعمل فى المركز التكنولوجى المتنقل كوادر بشرية مدربة لتقديم تلك الخدمات، وتحتوي السيارة التكنولوجية المتنقلة على مشرف نظام وموظف شباك وموظف للخزينة بماكينة تحصيل pos.

1. سيارة المركز التكنولوجى المتنقل لخدمة المواطنين ستتواجد بحد أقصى 3 أيام بكل مركز

2. بدأت السيارة خلال الأيام الماضية فى مركز ومدينة إسنا

3. تواجدت السيارة بمركز البياضية يومي 8و9 فبراير الجارى

4. ستتواجد السيارة بمركز ومدينة الزينية يومى 12 و13 فبراير

5. ستتواجد السيارة فى مركز ومدينة القرنة من 14 وحتى 16 فبراير

6. ستتواجد السيارة مركز ومدينة ومدينة الطود يومى 19 و20 فبراير

7. ستتواجد السيارة بمدينة الأقصر من 21 وحتى 23 فبراير

8. ستتواجد بمركز ومدينة أرمنت يومى 26 و27 فبراير

9. الخطة مرنة لتوجيهها إلى الأماكن التى يوجد بها ازدحام لتقديم الخدمات

10. سيتم مواصلة خطة سيارة المركز التكنولوجى لتوزيع الخدمات على مراكز المحافظة بصفة دورية





