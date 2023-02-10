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فتح باب التقدم بالتماسات على نتيجة الترم الأول بكلية آثار القاهرة.. غدا

الجمعة، 10 فبراير 2023 01:00 م
فتح باب التقدم بالتماسات على نتيجة الترم الأول بكلية آثار القاهرة.. غدا جامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

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تبدأ كلية الآثار بجامعة القاهرة فتح باب التقدم بالتماسات على نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول بالنسبة لطلاب مرحلة البكالوريس بداية من غدا السبت 11 فبراير 2023، وتستمر حتى يوم الأربعاء 15 فبراير، على أن يتم إعلان نتائج الالتماسات الخميس 16 فبراير.

 

وكانت كلية الآثار بجامعة القاهرة أغلقت باب التقدم بالتماسات على نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول بالنسبة لطلاب الدراسات العليا يوم الأربعاء 1 فبراير، وتم إعلان نتيجة الالتماسات يوم 2 فبراير 2023.

 

وعلى جانب آخر، كان أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، انتهاء الجامعة من كافة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لبدء الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022/ 2023، طبقاً للخطة الزمنية، وفي إطار استراتيجية الجامعة الهادفة إلى توفير البيئة الأكاديمية التي تساعد الطلاب على التفوق والتميز.

 

وأكد الدكتور محمد الخشت، انتهاء جامعة القاهرة من أعمال الصيانة للمباني والمدرجات وقاعات الدراسة والمعامل، والمراجعة للكفاءة الإنشائية للمنشآت الجامعية، وإتمام جاهزية المدن الجامعية لاستقبال الطلاب المغتربين من المحافظات، والانتهاء من جميع الترتيبات الخاصة بالدراسة ومنظومة العملية التعليمية، وإعداد الجداول الدراسية وإعلانها، وتوزيع المحاضرات، ونشر المقررات الإلكترونية، بالإضافة إلى توفير كافة عناصر الجودة التي تتطلبها الدراسة.

 

وأكد أن الجامعة تحرص على تنفيذ حزمة من الأنشطة والفعاليات والندوات التثقيفية خلال الفصل الدراسي الثاني، ومشاركة الطلاب في المسابقات المتنوعة، ودعم الطلاب المبتكرين وأصحاب المواهب المتميزة، مشيرًا إلى إعداد خطة متنوعة للأنشطة الطلابية وتحفيز الطلاب على المشاركة بها، واستحداث آليات تنفيذ خطط النشاط والتواصل مع الطلاب، بهدف المساهمة الإيجابية في بناء قدرات الطلاب وتنمية مهاراتهم واكتشاف مواهبهم.


التعليم العالى

جامعة القاهرة

آثار القاهرة

اخبار مصرية

نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الأول



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