غدًا.. قطع الكهرباء عن مناطق أرمنت والرياينة غرب الأقصر لأعمال الصيانة

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد مدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر، يوم غد السبت، قطع التيار الكهربائى عن مناطق مدينة أرمنت وقرية الرياينة، وذلك لإجراء أعمال الصيانة اللازمة، وتقدم مجلس المدينة وشركة الكهرباء بالأقصر لكافة المواطنين بمناطق قطع الكهرباء بخالص الاعتذار عن ساعات الفصل المقررة، مناشدين جميع الأهالى بضرورة اتخاذ التدابير اللازم لتفادي فترة ساعات فصل الكهرباء، حيث أن أعمال الصيانة تساهم فى تقديم أفضل خدمات بقطاع الكهرباء للمواطنين.

ومن جانبها نوهت شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، بقطاع كهرباء الأقصر وهندسة كهرباء أرمنت عن قطع التيار الكهربائي وذلك يوم السبت الموافق 11 فبراير 2023، حيث أن الإنقطاع سيكون من الساعة الثامنة صباحاً وحتى إنتهاء أعمال الصيانة، وذلك طبقاً لبرنامج الصيانة وإصلاح الأعطال الذي سيتم تنفيذه، حيث تتأثر بعض المناطق بأعمال انقطاع التيار الكهربائي بأرمنت، والمناطق المتأثرة هي مدينة أرمنت وقرية الرياينة.

فيما أعلن المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، عن تنفيذ استثمارات بقطاع الكهرباء قدرها 66.856 مليون جنيه، حيث تم مد وتدعيم شبكات المحافظة ومعدات إنارة وكشافات وصيانة محولات، كما تم عمل إضاءة تجميلية لطريق المطار، وذلك بإشراف المهندس سامى أبو وردة رئيس مجلس إدارة شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، والمهندس علاء العطار رئيس قطاع توزيع كهرباء الأقصر.

وأضاف محافظ الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه تم الإنتهاء والافتتاح الرئاسي في ديسمبر 2021 لمحطة الشيخ أحود (توزيع) بإسنا، والتى تعمل بجهد 220/66/11 كيلو فولت، وبسعة 2*125 م/ف/أ بتكلفة 113 مليون جنيه، وخط الربط بجهد 220/66 ك.ف بتكلفة 225 مليون جنيه، وتم البدء فى إنشاء لوحة توزيع أرمنت الحيط جهد 11 ك.ف.أ، وتم البدء فى إنشاء لوحة توزيع الكيمان جهد 11 ك.ف.أ، وتم البدء فى إنشاء لوحة توزيع النمسا جهد 11 ك.ف.أ، وسيؤدي إنشاء هذه اللوحات إلى وتنسيق الأحمال القائمة بمركزى اسنا وأرمنت واستقرار التغذية الكهربائية لجمهور المواطنين واستيعاب أى أحمل إضافية.