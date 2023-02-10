طقس بورسعيد الآن.. مشمس مائل للحرارة وسط سماء صافية وانتظام حركة الملاحة

بورسعيد محمد فرج

رصدت كاميرا اليوم السابع اليوم الجمعة الموافق 10فبراير 2023 أجواء مشمسة وسط سماء صافية وشمس مشرقة مائلة للبرودة ورياح معتدلة تزامناً مع حالة من الاستقرار تشهدها كافة الأنحاء بمدينتى بورسعيد وبورفؤاد مع عودة الرواج التجارى بالأسواق بعد موجة الصقيع التى شهدتها البلاد.

ومن جهة أخرى انتظام حركة الملاحة بالمجرى الملاحى بقناة السويس فضلاً عن استمرار مرفق المعديات التى يعمل على مدار ال 24 ساعة لنقل المواطنين ذهاباً وإياباً مابين مدينتى بورسعيد وبورفؤاد.

ومن جانبها تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة، طقس بارد فى الصباح الباكر ، معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد ، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد البرودة على جنوب البلاد

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على فترات متقطعة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ، ويتكون الصقيع على المزروعات على مناطق من وسط سيناء، كما تتكون الثلوج على قمة جبل موسى وسانت كاترين.

ويشهد اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

ومن جهة أخرى أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، أن الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد قامت بالتواجد في مختلف الطرق فور سقوط الأمطار بجميع أحياء بورسعيد، وأن الأوضاع بمدينة بورسعيد تسير بشكل جيد حتى الآن، مشيرا إلى استمرار رفع درجة الاستعدادات والطواريء القصوى بغرفة عمليات المحافظة والأحياء لمواجهة حالة الطقس الغير مستقرة.

وأشار محافظ بورسعيد ان الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد كثفت استعداداتها، و هناك خطة موسعة بجميع الأحياء ومدينة بورفؤاد للتعامل السريع مع أى طارىء قد ينتج عن سوء الأحوال الجوية، موضحاً أنه يتم المتابعة اللحظية لحالة الطقس، واستمرار التنسيق الكامل بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة.

وأكد أن المحافظة دفعت بعدد كبير من السيارات الناقلة و"الفاكيوم والنافوري" الخاصة بسحب وشفط المياه، والأطقم الفنية، وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة على مستوى المحافظة لاحتواء المواقف الطارئة خلال فترة سوء الأحوال الجوية .

وأوضح محافظ بورسعيد بأنه تم توجيه رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد، بالتأكد من كفاءة محطات الصرف الصحي، ومصارف توزيع المياه والتأكد من كفاءة بالوعات الأمطار في كافة الشوارع خاصة التي تشهد مياه الامطار.

وأضاف بانه تم التنسيق بين غرف العمليات بالأحياء وبورفؤاد والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، للقيام بتطهير بالوعات الأمطار ، فضلا عن تحديد أطقم العمل والمعدات الخاصة بمواجهة الأمطار وأماكن تجمعها، وإعادة توزيعها طبقًا لطبيعة المناطق التي تعرضت للأمطار، لضمان الاستفادة الكاملة منها وموافاة مركز العمليات بأي تداعيات عن حالة عدم استقرار الأحوال الجوية.



حالة الطقس في بورسعيد (1)



حالة الطقس في بورسعيد (2)



حالة الطقس في بورسعيد (3)