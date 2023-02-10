طقس الإسكندرية اليوم.. جو مائل للبرودة وتوقف الأمطار واختفاء السحب

الإسكندرية -أحمد الزغبي

تشهد محافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة، استمرار انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء، مع توقف هطول الأمطار واختفاء للسحب بشكل ملحوظ، ويسود طقس بارد فى الصباح الباكر، وتسجل درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 11 درجات.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على فترات متقطعة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية، ويتكون الصقيع على المزروعات على مناطق من وسط سيناء، كما تتكون الثلوج على قمة جبل موسى وسانت كاترين.

ويشهد اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 10، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 11، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 09، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 07، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 09، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 11.

وفصل الشتاء هذا العام وفقا للحسابات الفلكية سيصل طوله إلى 88 يوماً و23 ساعة و38 دقيقة، وينتهى يوم الإثنين 20 مـارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26.



حالة الطقس في الإسكندرية (1)



حالة الطقس في الإسكندرية (2)



حالة الطقس في الإسكندرية (3)



حالة الطقس في الإسكندرية (4)



حالة الطقس في الإسكندرية (5)

وعلي صعيد آخر ، قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية بقياده الدكتور عربي أبوزيد أنهت الاستعدادات لانتظام الدراسة بالفصل الدراسي الثانى، الذي يبدأ مطلع الأسبوع المقبل، طبقاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لجميع المديريات.

وأكد الشريف، أنه أصدر تعليمات مشددة لرؤساء الأحياء والمختصين بنظافة وتطهير المدارس ومحيطها حفاظا على صحة وسلامة الطلاب، وكذلك إزالة كافة الإشغالات والباعة الجائلين من محيط كل المدارس، لتوفير بيئية ملائمة للطلاب، وللحفاظ على السيولة المرورية.