حياة كريمة تعيد الأمل لأهالى قرى برج العرب فى الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

تواصل المبادرة الرئاسية حياة كريمة توصيل الخدمات والمرافق للقرى المحرومة والنجوع والعزب والتوابع فى مختلف المراكز المصرية، لخدمة المواطنين، وتوصيل الخدمات الحياتية إلى تلك المناطق ومنها منطقة برج العرب غرب محافظة الإسكندرية بعد إعادة تطوير 5 وحدات صحية لم تشهد التطوير منذ إنشائها لخدمة قرى ونجوع مدينة برج العرب والتى تشهد توافد المواطنين عليها.

وقال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية إن أعمال تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" لرفع كفاءة القرى المصرية تسير بمعدلات كبيرة جدًا لتحقيق حياة كريمة لأهالينا البسطاء بمركز ومدينة برج العرب.

وأكد أن معدلات الإنجاز بمشروعات البنية التحتية والمرافق والخدمات وقطاع الصحة بقرى مركز ومدينة برج العرب شملت تحقيق نسبة تنفيذ عالية، حيث تم الانتهاء من تطوير وحدة صحة أبو صير، ووحدة صحة الغربانيات وتم تجهيزها بكل الأجهزة الطبية وتسليمهما.

وأضاف أنه تم الانتهاء من إحلال وتجديد وحدة صحة نجع الصناقرة بمعدل 90% ببرج العرب القديم، والانتهاء من إنشاء وحدة نجع حليص بشارع جمال عبد الناصر بمعدل 95% ببرج العرب القديم، والانتهاء من إنشاء وحدة رعاية صحية ببهيج بمعدل 95% بقرية بهيج.

وقال الشريف إن المبادرة تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجا فى الريف والمناطق العشوائية فى الحضر وتعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان حياة كريمة لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم.

من جانبها قالت جاكلين عازر، نائب المحافظ، إن مدينة برج العرب من الأماكن المحظوظة التى تم إدراجها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، موضحة أنه عقب تنفيذ مشروعات "حياة كريمة"، ستكون لدينا قرى متكاملة الخدمات والمرافق والبنية التحتية.



الوحدات الصحية ببرج العرب (1)



الوحدات الصحية ببرج العرب (1)



الوحدات الصحية ببرج العرب (2)



