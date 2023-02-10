ضبط 3 أشخاص بينهم مصاب فى مشاجرة بأخميم شرق محافظة سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج من السيطرة على مشاجرة بدائرة مركز شرطة أخميم بين طرفين بسبب إلقاء المخلفات نتج عن المشاجرة إصابة عامل وتم ضبط أخرين غير مصابين في المشاجرة وتم نقل المصاب للمسشتفى للعلاج.

كان اللواء مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بوقوع مشاجرة بدائرة مركز شرطة أخميم بين طريفين وتم ضبط 3 من المشاركين فيها من بينهم مصاب وتم تعين الخدمات الأمنية اللازمة بمكان المشاجرة والحالة الأمنية مستقرة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية والعميد رئيس فرع بحث الشرق وضباط وحدة مباحث مركز شرطة أخميم عقب إنتقال مأمور مركز شرطة أخميم بجود مشاجرة ومصاب دائرة مركز أخميم تبين أن طرفيها كل من " طرف أول " حمدان س ى 51 سنة عامل مصاباً " بكدمة أسفل العين اليسري وأشتباه نزيف بالمخ وتم نقله لمستشفي طيبة التخصصي.

وبين " طرف ثان " عدي ص ت 23 سنة طالب بمعهد المساحة، وشقيقه سيف ص ت 15 سنة طالب الطرفان يقيمان دائرة المركز وتم ضبط الطرف الثاني وبسؤال شقيق الطرف الأول المدعو ياسر س ى 35 سنة عامل زراعي ويقيم دائرة المركز أتهم الطرف الثاني بالتعدي علي شقيقه بالضرب بقطعة خشبية وإحداث إصابته المشار إليها بسبب قيام الطرف الأول بإلقاء مخلفات ورتش أمام الأرض الزراعية الخاصة بالطرف الثاني تم تحرير محضرا بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.