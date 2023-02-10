انتشال جثة عامل لقى مصرعه غرقا بنهر النيل فى سوهاج

سوهاج ـ محمود مقبول

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بمديرية أمن سوهاج من تانتشال جثة عامل لقى مصرعه غرقا بنهر النيل بناحية شارع البحر دائرة مركز شرطة المنشاه جنوب محافظة سوهاج، تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنشاة المركزى، وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، والتي صرحت بدفن الجثة عقب توقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة مفتش الصحة.

كان اللواء مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بوفاة عامل غرقا بنهر النيل دائرة مركز المنشاة، وتم انتشال الجثة ونقلها للمشرحة بالمستشفى المركزى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية والعميد رئيس فرع بحث الجنوب وضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنشاه جنوب محافظة سوهاج، غرق شخص بنهر النيل بشارع البحر ببندر المنشاة دائرة المركز، حيث انتقلت قوات وحدة الإنقاذ النهري وتم انتشال الجثة، وتبين غرق المدعو شعبان ر م 23 سنة عامل ويقيم دائرة المركز، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفي المنشاة المركزي.

وبسؤال ابن عم المتوفى المدعو مالك م ع 43 سنة مقاول بناء ويقيم دائرة المركز، قرر بأنه أثناء سير نجل شقيقه المذكور علي حافة نهر النيل بذات الناحية انزلقت قدمه " وسقط به مما نتج عنه غرقه ووفاته، وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة "إسفكسيا الغرق"، تم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي صرحت بدفن الجثة.