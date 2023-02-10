ضبط 21 قضية مخدرات وتنفيذ 7 آلاف حكم قضائى بالقليوبية

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، واستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

فقد قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت جميع دوائر الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية، أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:-

ضبط (21) قضية اتجار فى المواد المخدرة .. ضُبط خلالها (كمية من المواد المخدرة المتنوعة) بحوزة 23 متهم، لعدد 7 منهم معلومات جنائية.

إضافة إلى تنفيذ (7523) حكم قضائى متنوع، و ضبط (11) قطعة سلاح نارى وأبيض.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى استمرار الحملات.