ضبط أجوال دقيق بلدى قبل بيعها بالسوق السوداء فى مركز ناصر ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر شمال محافظة بنى سويف برئاسة على يوسف رئيس المدينة بالتعاون مع إدارة تموين ناصر، حملة مكبرة على المخابز البلدية لمراقبة الجودة وتصنيع الخبز .

وضبطت الحملة 5 أجولة دقيق مدعم زنة 50 كجم للجوال الواحد قبل بيعها بالسوق السوداء، كما تم ضبط أكثر من 100 كجم دقيق بالمخابز البلدية قبل بيعها بالسوق السوداء، بجانب تحرير 12 محضرا لمخالفات تموينية بالمخابز البلدية شملت إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، وعدم إعطاء بون صرف للمستحقين، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم الإعلان عن بيانات المخابز ومواعيد العمل بها.

وفى سياق منفصل، واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر جهودها فى تنفيذ توجيهات الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، بالعمل الميدانى المتواصل والقرب من المواطن للوقوف على مشاكله ومتطلباته، والمتابعة الميدانية لمستوى الخدمات الحيوية، والموقف الحالى للمشروعات الجارى تنفيذها، ومواجهة كافة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر بتنفيذ حملة مكثفة تحت إشراف عيد زكى نائب رئيس المدينة، تم خلالها إزالة فى المهد لحالة تعد بالبناء المخالف على مساحة أكثر من نصف قيراط من الأرض الزراعية بزمام المدينة، وإيقاف حالتى أعمال بناء بدون ترخيص بشارع بور سعيد وشارع جمال عبد الناصر بمشاركة الجهات ذات الصلة.

كما تم تنفيذ حملة نظافة بشوارع المدينة تحت إشراف ماجد رمضان نائب رئيس المركز، وقد أسفرت عن رفع 75طن من القمامة بشوارع الإصلاح الزراعى وشارع طراد النيل وشارع النادى الرياضى وشارع السحارة بالشناوية، علاوة على متابعة أعمال النظافة بقرية بنى عدى والرياض والزيتون.