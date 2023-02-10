رئيس مدينة الفشن يتفقد وحدة المتغيرات المكانية لمواجهة التعديات على الأراضى

وحسب بيان لمحافظة بنى سويف تابع محمد بكرى رئيس المركز، جهود وحدة المتغيرات المكانية بالوحدة المحلية، للتأكد من سير العمل بها ومراجعة الردود على ما تم رصده من مباني، مؤكدا على استمرار العمل في الإزلات في المهد، كما تم متابعة قطاع النظافة حيث تم مسح وتنظيف مدخل المدينة، والطريق الدائري وطريق القاهرة/ أسيوط الزراعي ورفع ناتج العمل.

وفى سياق منفصل، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن بتوفير كل أوجه الدعم اللازم لتيسير عمل القافلة الطبية بقرية بنى منين التابعة للوحدة المحلية بشنرا، والمكونة من 8 عيادات في 7 تخصصات (الباطنة/ الأطفال/ الجراحة/ النساء /الجلدية /تنظيم الأسرة / الأسنان)، وكذلك عقد ندوات للتثقيف الصحي عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية (الالتهاب الكبدي الفيروسي وفيروس كورونا والسعار وأنفلونزا الطيور والطفيليات المعوية والبلهارسيا) والأمراض غير المعدية (الضغط والسكر والسمنة) وأورام الصدر وتنظيم الأسرة والنظافة الشخصية ونظافة المنزل والتغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر.