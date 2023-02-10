رئيس مدينة الفشن يتفقد وحدة المتغيرات المكانية لمواجهة التعديات على الأراضى

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن جنوب محافظة بنى سويف، عدداً من الجهود التنفيذية في إطار توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف لرؤساء الوحدات المحلية، بالعمل الميداني المتواصل، والتصدي لمخالفات البناء في المهد، وتكثيف الجهود المبذولة لتحقيق حياة كريمة وبيئة صحية للمواطنين برفع مستوى النظافة والتجميل ومتابعة القوافل الطبية المجانية التي تنفذها مديرية الصحة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.
وحسب بيان لمحافظة بنى سويف تابع محمد بكرى رئيس المركز، جهود وحدة المتغيرات المكانية بالوحدة المحلية، للتأكد من سير العمل بها ومراجعة الردود على ما تم رصده من مباني، مؤكدا على استمرار العمل في الإزلات في المهد، كما تم متابعة قطاع النظافة حيث تم مسح وتنظيف مدخل المدينة، والطريق الدائري وطريق القاهرة/ أسيوط الزراعي ورفع ناتج العمل.
وفى سياق منفصل، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن بتوفير كل أوجه الدعم اللازم لتيسير عمل القافلة الطبية بقرية بنى منين التابعة للوحدة المحلية بشنرا، والمكونة من 8 عيادات في 7 تخصصات (الباطنة/ الأطفال/ الجراحة/ النساء /الجلدية /تنظيم الأسرة / الأسنان)، وكذلك عقد ندوات للتثقيف الصحي عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية (الالتهاب الكبدي الفيروسي وفيروس كورونا والسعار وأنفلونزا الطيور والطفيليات المعوية والبلهارسيا) والأمراض غير المعدية (الضغط والسكر والسمنة) وأورام الصدر وتنظيم الأسرة والنظافة الشخصية ونظافة المنزل والتغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر.
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