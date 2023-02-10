صعود فرق شباب كفر الشيخ فى مجال المسرح والموسيقى بمسابقة "كنوز مصرية 9"

كفر الشيخ- محمد سليمان

صعدت فرق مسرح مركز شباب الجرايدة ودسوق وكفر الشيخ إلى المرحلة الثانية من مسابقة كنوز مصرية فى موسمها التاسع والتى تقام على مسرح وزارة الشباب والرياضة، كما صعد فريق مركز شباب دسوق فى مجال الموسيقى، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، وإشراف الدكتورة چيهان حنفى، رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء.

أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن مسابقة "كنوز مصرية" تهدف إلى تشجيع طلائع مصر من الموهوبين فى المجالات الفنية المختلفة لتنمية قدراتهم وتدريبهم على مواجهة الجمهور، كما أنها تعد فرصة للتنافس والتعرف على مستوى الفرق الفنية من مختلف مراكز شباب مصر، علاوة على اكتسابهم الخبرات المختلفة من توجيهات أعضاء لجان التحكيم واكتشاف المواهب الفنية وصقلها بمحافظات مصر المختلفة.

ثمن وكيل وزارة الشباب والرياضة، جهد فرق مراكز شباب كفر الشيخ المسرحية والموسيقية المشاركة فى " كنوز مصرية 9 " بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب ومتابعة لبنى أبو القاسم مدير إدارة تنمية النشء بالمديرية، متمنياً لهم استمرار التقدم والفوز بلقب المسابقة ويقوم بالإشراف والتحكيم على المسابقة نخبة من الأساتذة والأكاديميين المتخصصين فى مختلف المجالات الفنية.

كما نظمت مراكز شباب قبريط وكوم الحجر الورش التدريبية لبرنامج " نتشارك "ضمن المرحلة الثالثة من برنامج البرلمانات للمبادرات المجتمعية والتى تنظمها وزارة الشباب والرياضة فى 12 محافظة، أدارها مدربى البرنامج " أميرة شاهين، سعد احمد " بمشاركة أعضاء برلمان الشباب والنشء من عمر 13 حتى 19 عامًا.

من جانبه أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن البرنامج يتضمن تنفيذ ورش تدريبية لأعضاء برلمان الشباب والنشء بواقع 18 ورشة، على مدار شهر منذ انطلاقه، وتكون مدة التدريب بكل مركز شباب أربعة أيام، بهدف تدريبهم على المهارات اللازمة لخلق كوادر فاعلة للمساهمة فى تنفيذ المبادرات المجتمعية التى ترتكز محاورها الرئيسية حول " تمكين الفتيات، التوافق المجتمعى، المواطنة والتعايش السلمى ونبذ العنف، دعم الوافدين من الدول، ما بعد cop 27، الطاقة المتجددة، المشروعات الخضراء، البيئة، الصحة ".

جدير بالذكر، أن وزارة الشباب والرياضة تنظم برنامج نتشارك بمحافظات " كفر الشيخ، أسوان، أسيوط، القاهرة، الإسكندرية، سوهاج، قنا، شمال سيناء، دمياط، الجيزة، القليوبية، البحر الأحمر " من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدنى، بالشراكة مع اليونيسف، لإعداد المتدربين من أعضاء برلمانى الطلائع والشباب للفئة العمرية من 13 حتى 19 عامًا وبمراكز شباب كفر الشيخ، بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب ومتابعة تنفيذ محمود الصاوى مدير إدارة التعليم المدنى بالمديرية، تنفيذ فريق عمل إدارة التعليم المدنى وفرق العمل بالإدارات الفرعية ومراكز الشباب.