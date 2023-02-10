"صحة المنيا" تقدم الخدمات الطبية والعلاجية لـ1905 حالات بقرية الشيخ حسن بمركز مطاي

المنيا– حسن عبد الغفار

تواصل مديرية الصحة بالمنيا تنفيذ القوافل الطبية والعلاجية المتنوعة، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التى أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، حيث تجوب القوافل الطبية مختلف ربوع المحافظة تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا بهدف الوصول بالخدمات الطبية والعلاجية المجانية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجاً.

وأوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، أن المديرية نفذت قافلة طبية وعلاجية بقرية الشيخ حسن بمركز مطاي، خلال يومى 8 و9 من فبراير الجاري، حيث تم الكشف الطبى على 1905 حالة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان وتحويل الحالات التى تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، أن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم الكشف على 296 حالة جراحة، و561 حالة اطفال و242 باطنة، و148 نساء و 112 اسنان و187 جلدية و 204 انف واذن و87 تنظيم أسرة، إلى جانب انه تم عمل 78 تحاليل مختلفة وعمل 32 حالة موجات صوتية وعمل 4 حالة أشعة سينية، و كشف مبكر للضغط والسكر لـ 81 متردد، وتم اجراء خلع اسنان لـ 7 حالة بعيادة الاسنان، وتحويل للمستشفى 28 حالة لاستكمال العلاج هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لـ 111 متردد، وتم استخدام 11 عيادة متنقلة.



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