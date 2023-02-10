الكشف على 718 مواطنا فى قافلة طبية مجانية بمركز قفط بقنا ضمن "حياة كريمة"

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إن مديرية الصحة والسكان نظمت قافلة طبية مجانية بقرية نجع الحجيرى التابعة لمركز قفط، ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً، لتحسين مستوى الخدمات الطبية وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأضاف الداودي، أن القافلة نجحت فى توقيع الكشف الطبى على 718 مواطنا فى 7 تخصصات طبية بواقع " 189 حالة جراحة الأنف والأذن والحنجرة، 180حالة طب أطفال، 162 حالة أمراض باطنة، 65 حالة جراحة عامة، 51 حالة أمراض نساء وتوليد، 40 حالة طب وجراحة ألفم والأسنان، 31 حالة تنظيم الأسرة " فضلا عن إجراء فحوصات معملية لـ167 حالة، مشيرا إلى أن هذه القافلة تأتى انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.

‏‪وقال الدكتور راجى تواضروس، وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، إلى أنه إلى جانب ما قدمته القافلة الطبية من خدمات طبية وخدمات الأشعة والتحاليل وصرف جميع الأدوية وتحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة فإن القافلة قامت بخدمات التوعية حيث جرى عقد ندوتين لتوعية الأهإلى بالصحة الإنجابية ووخطورة الزيادة السكانية، والوقاية من الأمراض المختلفة.