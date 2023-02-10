سقوط عاطلين بحوزتهما 3.5 كيلو حشيش وسلاح نارى قبل ترويجها بقها

القليوبية ـ إبراهيم سالم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط عاطلين، سبق اتهام أحدهما بإحدى القضايا، لممارستهما نشاطا إجراميا بالاتجار فى المواد المخدرة، بدائرة قسم شرطة قها، وضبط بحوزتهما كمية من المواد المخدرة "الحشيش"، وسلاح ناري وذخائر، ومبلغ مالي وهاتف محمول، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائي لفحصها، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقي مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة قها، يفيد بورود تمكن ضباط مباحث المركز، من ضبط عاطلين لممارستهما نشاطا إجراميا بالاتجار بالمخدرات، بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، وإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط مباحث القسم، من ضبط "م ر م"، 32 سنة، عاطل، سبق اتهامه في أحد القضايا، و"ه ح م"، 43 سنة، عاطل، مقيمان دائرة مركز بنها، وبحوزتهما 3.5 كيلو جرام من مخدر الحشيش، وسلاح ناري "فرد خرطوش"، وعدد من الذخائر التي تستخدم على السلاح الناري، ومبلغ مالي و2 هاتف محمول.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارتهما الآثمة، والهاتفين المحمول للتواصل مع عملائهما، والسلاح الناري والذخائر للدفاع عن تجارتهما غير المشروعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.