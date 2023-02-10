النيابة تطالب المعمل الكيماوى بفحص 64 ألف قرص مخدر ضبطت فى الدرب الأحمر

طالبت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، رجال المعمل الكيماوي، بفحص عينات من 64 ألف قرص مخدر ضبطت بحوزة شخص فى منطقة الدرب، وإعداد تقرير لاستكمال التحقيقات.

كانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال، ووجهت له تهمة الإتجار فى المواد المخدرة.

نجحت الداخلية فى ضبط شخص بالقاهرة لحيازته كمية كبيرة من الأقراص المخدرة بقصد الإتجار، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وعمليات ترويجها.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين) بمزاولة نشاطًا غير مشروعًا فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة واتخاذه من مخزن "مُستأجر" كائن بدائرة القسم مسرحًا لممارسة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المخزن المُشار إليه وأمكن ضبطه، وعُثر بحوزته على (عدد 64400 قرص مخدر لعقارى "زاناكس، البرازولام "- مبلغ مالى - هاتفى محمول- دراجة نارية " بدون لوحات معدنيــــة") فبمواجهته إعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الإتجار فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.