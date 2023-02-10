وأوضحت الوزارة - في بيان نقلته شبكة "سكاي نيوز"البريطانية اليوم الجمعة، أن نظام المراقبة الجوية التابع لسلاح الجو الروماني رصد هدفا جويا أطلق من البحر الأسود من سفينة تابعة لروسيا، بالقرب من شبه جزيرة القرم - يعتقد على الأرجح أنه صاروخ كروز- وقد دخل المجال الجوي لـ أوكرانيا ثم المجال الجوي لجمهورية مولدوفا، قبل أن يدخل مرة أخرى للمجال الجوي الأوكراني دون أن يقترب من المجال الجوي لرومانيا .

يأتي ذلك بعدما صرح مسئولون أوكرانيون بأن صاروخين روسيين انتهكا المجال الجوي لرومانيا ومولودفا قبل أن يدخلا المجال الجوي الأوكراني اليوم .