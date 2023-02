رئيس وزراء بريطانيا يدعم المتطوعين فى مراكز تبرعات زلزال تركيا وسوريا .. فيديو

شارك رئيس وزراء بريطانيا ريشى سوناك مجموعة من المتطوعين -أغلبهم من الطلاب- أسسوا مركزا في العاصمة لندن، لتلقي التبرعات وجمع الإغاثات للناجين والمتضررين من الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا حيث ساعد سوناك طلاب من كلية لندن الجامعية في حزم التبرعات، بالإضافة إلى التبرع بالقبعات والأوشحة والبطانيات.

وقال في مقطع فيديو نشر على تويتر إنه من الصعب فهم حجم المأساة التي حدثت في تركيا وسوريا، قرابة 20 ألف شخص فقدوا حياتهم ودمرت المدن، وأضاف أن الجميع شاهد صور الآباء وهم يحاولون العثور على أطفالهم من تحت الأنقاض، هذه الصور ستبقى معنا جميعا لفترة طويلة، مشيرا إلى أن هذا هو سبب أهمية دعم تركيا في هذا الوقت.

To the people of Türkiye and Syria, know that the UK stands with you. pic.twitter.com/xwXd9S30C5