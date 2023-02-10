رئيس وزراء بريطانيا يدعم المتطوعين فى مراكز تبرعات زلزال تركيا وسوريا .. فيديو

كتبت: نهال أبو السعود

شارك رئيس وزراء بريطانيا ريشى سوناك مجموعة من المتطوعين -أغلبهم من الطلاب- أسسوا مركزا في العاصمة لندن، لتلقي التبرعات وجمع الإغاثات للناجين والمتضررين من الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا حيث ساعد سوناك طلاب من كلية لندن الجامعية في حزم التبرعات، بالإضافة إلى التبرع بالقبعات والأوشحة والبطانيات.

وقال في مقطع فيديو نشر على تويتر إنه من الصعب فهم حجم المأساة التي حدثت في تركيا وسوريا، قرابة 20 ألف شخص فقدوا حياتهم ودمرت المدن، وأضاف أن الجميع شاهد صور الآباء وهم يحاولون العثور على أطفالهم من تحت الأنقاض، هذه الصور ستبقى معنا جميعا لفترة طويلة، مشيرا إلى أن هذا هو سبب أهمية دعم تركيا في هذا الوقت.

To the people of Türkiye and Syria, know that the UK stands with you. pic.twitter.com/xwXd9S30C5 — Rishi Sunak (@RishiSunak) February 9, 2023

وأكد سوناك أن بريطانيا ستواصل تقديم كل الدعم الذي تستطيع القيام به، وأن لجنة طوارئ الكوارث تنسق جميع أعمال الجمعيات الخيرية في المملكة المتحدة، وأضاف أنه عندما أقول إن الناس يمكن أن يتبرعوا بسخاء لتلك المؤسسة الخيرية فهذا يعني أن الحكومة ستراقب هذه التبرعات، وأنا أحث الناس على التبرع بكرم إذا استطاعوا.

وقد قررت المملكة المتحدة إرسال مستشفى ميداني وفريق دعم جوي للرعاية الحرجة، وطائرة للمساعدة في توفير العلاج الطارئ الحيوي لمن أصيبوا بجروح خطيرة من الزلازل الكارثية في تركيا.

والثلاثاء الماضى وصل فريق بريطاني من 77 متخصصا في البحث والإنقاذ إلى مدينة غازي عنتاب (إحدى المقاطعات العشر المنكوبة في تركيا) وبرفقتهم معدات و4 كلاب مدربة للمشاركة في عمليات الإغاثة.