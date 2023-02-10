اليوم السابع
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رئيس وزراء بريطانيا يدعم المتطوعين فى مراكز تبرعات زلزال تركيا وسوريا .. فيديو

الجمعة، 10 فبراير 2023 09:27 م
رئيس وزراء بريطانيا يدعم المتطوعين فى مراكز تبرعات زلزال تركيا وسوريا .. فيديو ريشى سوناك رئيس الحكومة البريطانية
كتبت: نهال أبو السعود

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شارك رئيس وزراء بريطانيا ريشى سوناك مجموعة من المتطوعين -أغلبهم من الطلاب- أسسوا مركزا في العاصمة لندن، لتلقي التبرعات وجمع الإغاثات للناجين والمتضررين من الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا حيث ساعد سوناك طلاب من كلية لندن الجامعية في حزم التبرعات، بالإضافة إلى التبرع بالقبعات والأوشحة والبطانيات.

وقال في مقطع فيديو نشر على تويتر إنه من الصعب فهم حجم المأساة التي حدثت في تركيا وسوريا، قرابة 20 ألف شخص فقدوا حياتهم ودمرت المدن، وأضاف أن الجميع شاهد صور الآباء وهم يحاولون العثور على أطفالهم من تحت الأنقاض، هذه الصور ستبقى معنا جميعا لفترة طويلة، مشيرا إلى أن هذا هو سبب أهمية دعم تركيا في هذا الوقت.

وأكد سوناك أن بريطانيا ستواصل تقديم كل الدعم الذي تستطيع القيام به، وأن لجنة طوارئ الكوارث تنسق جميع أعمال الجمعيات الخيرية في المملكة المتحدة، وأضاف أنه عندما أقول إن الناس يمكن أن يتبرعوا بسخاء لتلك المؤسسة الخيرية فهذا يعني أن الحكومة ستراقب هذه التبرعات، وأنا أحث الناس على التبرع بكرم إذا استطاعوا.

وقد قررت المملكة المتحدة إرسال مستشفى ميداني وفريق دعم جوي للرعاية الحرجة، وطائرة للمساعدة في توفير العلاج الطارئ الحيوي لمن أصيبوا بجروح خطيرة من الزلازل الكارثية في تركيا.

والثلاثاء الماضى وصل فريق بريطاني من 77 متخصصا في البحث والإنقاذ إلى مدينة غازي عنتاب (إحدى المقاطعات العشر المنكوبة في تركيا) وبرفقتهم معدات و4 كلاب مدربة للمشاركة في عمليات الإغاثة.


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