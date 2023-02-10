اليوم السابع
Ads
الجمعة، 10 فبراير 2023 07:30 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

رئيس الوزراء العراقى: منفتحون على جميع أشكال التبادل والشراكة التجارية

الجمعة، 10 فبراير 2023 06:00 ص
رئيس الوزراء العراقى: منفتحون على جميع أشكال التبادل والشراكة التجارية رئيس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد رئيس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى انفتاح العراق على جميع أشكال التبادل والشراكة التجارية والاقتصادية.
 
جاء ذلك خلال لقائه عددا من رجال الأعمال الإماراتيين ورؤساء الشركات البارزة، وذلك على هامش زيارته الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة.. حسبما أفادت قناة "السومرية نيوز" الخميس. 
 
وشهد اللقاء، استعراض الآفاق المتاحة للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع العراق، والفرص التي تهيؤها الحكومة من أجل إطلاق المشاريع الاستراتيجية الكبرى، ومشاريع إعمار البنى التحتية المتنوعة في مختلف المدن العراقية.

العراق

اخبار العراق

محمد شياع السودانى

حكومة العراق

واشنطن

فؤاد حسين



الموضوعات المتعلقة

رئيس وزراء العراق للرئيس الإماراتى: مستعدون لبناء شراكات اقتصادية متميزة

الخميس، 09 فبراير 2023 03:17 م

رئيس وزراء العراق يبدأ زيارة رسمية إلى الإمارات

الخميس، 09 فبراير 2023 11:04 ص

رئيس وزراء العراق يوجه باستمرار الجسر الجوى لنقل المساعدات إلى سوريا وتركيا

الخميس، 09 فبراير 2023 09:21 ص

العراق يتلقى دعوة رسمية لحضور مؤتمر المياه فى نيويورك

الأربعاء، 08 فبراير 2023 03:14 م

مبعوث روسيا بالأمم المتحدة: جرائم الغرب خلال غزو العراق تركت دون عقاب

الأربعاء، 08 فبراير 2023 11:52 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة