رئيس الوزراء العراقى: منفتحون على جميع أشكال التبادل والشراكة التجارية

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أكد رئيس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى انفتاح العراق على جميع أشكال التبادل والشراكة التجارية والاقتصادية.

جاء ذلك خلال لقائه عددا من رجال الأعمال الإماراتيين ورؤساء الشركات البارزة، وذلك على هامش زيارته الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة.. حسبما أفادت قناة "السومرية نيوز" الخميس.

وشهد اللقاء، استعراض الآفاق المتاحة للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع العراق، والفرص التي تهيؤها الحكومة من أجل إطلاق المشاريع الاستراتيجية الكبرى، ومشاريع إعمار البنى التحتية المتنوعة في مختلف المدن العراقية.